Россияне ранили трех человек на Харьковщине, есть разрушения объектов гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки вражеские удары подверглись четыре населенных пункта Харьковской области, в результате чего есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пострадавшие

Как отмечается, в результате российских обстрелов пострадали три человека.

В с. Гроза Шевченковской громады пострадала 73-летняя женщина.

В поселке Золочев пострадала 54-летняя женщина.

В с. Новоплатоновка Боровской громады пострадал 73-летний мужчина.

Читайте также: РФ за сутки обстреляла 6 населенных пунктов Харьковщины: 4 раненых, разрушена инфраструктура

Также медики оказали помощь 70-летней женщине, которая 20 декабря пострадала в результате обстрела в г. Купянск.

Чем били оккупанты?

Так, для атак на область враг активно применял различные виды вооружения:

1 БПЛА типа "Ланцет";

1 БПЛА типа "Молния";

2 fpv-дрона.

Также смотрите: Россияне атаковали трассу в Харькове КАБами: двое погибших, количество пострадавших возросло до восьми. ФОТОрепортаж (обновлено)

Повреждения

В результате вражеских ударов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка (пгт. Золочев);

в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Гроза).

Читайте также: Ситуация в Купянске положительная, зачистка продлится еще несколько недель, - Трегубов

Последствия атаки

В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали последствия российских обстрелов.







