Россияне ранили трех человек на Харьковщине, есть разрушения объектов гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки вражеские удары подверглись четыре населенных пункта Харьковской области, в результате чего есть раненые и разрушения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
Как отмечается, в результате российских обстрелов пострадали три человека.
- В с. Гроза Шевченковской громады пострадала 73-летняя женщина.
- В поселке Золочев пострадала 54-летняя женщина.
- В с. Новоплатоновка Боровской громады пострадал 73-летний мужчина.
Также медики оказали помощь 70-летней женщине, которая 20 декабря пострадала в результате обстрела в г. Купянск.
Чем били оккупанты?
Так, для атак на область враг активно применял различные виды вооружения:
- 1 БПЛА типа "Ланцет";
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона.
Повреждения
В результате вражеских ударов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка (пгт. Золочев);
- в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Гроза).
Последствия атаки
В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали последствия российских обстрелов.
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