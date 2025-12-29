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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Россияне ранили трех человек на Харьковщине, есть разрушения объектов гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки вражеские удары подверглись четыре населенных пункта Харьковской области, в результате чего есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие

Как отмечается, в результате российских обстрелов пострадали три человека.

  • В с. Гроза Шевченковской громады пострадала 73-летняя женщина.
  • В поселке Золочев пострадала 54-летняя женщина.
  • В с. Новоплатоновка Боровской громады пострадал 73-летний мужчина.

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Также медики оказали помощь 70-летней женщине, которая 20 декабря пострадала в результате обстрела в г. Купянск.

Чем били оккупанты?

Так, для атак на область враг активно применял различные виды вооружения:

  • 1 БПЛА типа "Ланцет";
  • 1 БПЛА типа "Молния";
  • 2 fpv-дрона.

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Повреждения

В результате вражеских ударов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка (пгт. Золочев);
  • в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Гроза).

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Последствия атаки

В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали последствия российских обстрелов.

РФ обстреляла Харьковскую область
РФ обстреляла Харьковскую область
РФ обстреляла Харьковскую область
РФ обстреляла Харьковскую область

Автор: 

обстрел (33747) Харьковская область (2917) Богодуховский район (196) Изюмский район (248) Купянский район (769) Новоплатоновка (11) Гроза (4) Золочев (66)
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