Росіяни поранили трьох людей на Харківщині, є руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області, унаслідок чого є поранені та руйнування.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі
Як зазначається, унаслідок російських обстрілів постраждали троє людей.
- У с. Гроза Шевченківської громади постраждала 73-річна жінка.
- У селищі Золочів постраждала 54-річна жінка.
- У с. Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 70-річній жінці, яка 20 грудня постраждала внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ.
Чим били окупанти?
Так, для атак на область ворог активно застосовував різні види озброєння:
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони.
Пошкодження
Через ворожі удари пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Гроза).
Наслідки атаки
У ГУ Нацполіції в Харківській області показали наслідки російських обстрілів.
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