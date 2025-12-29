Росіяни поранили трьох людей на Харківщині, є руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області, унаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

Як зазначається, унаслідок російських обстрілів постраждали троє людей.

У с. Гроза Шевченківської громади постраждала 73-річна жінка.

У селищі Золочів постраждала 54-річна жінка.

У с. Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік.

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Також медики надали допомогу 70-річній жінці, яка 20 грудня постраждала внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ.

Чим били окупанти?

Так, для атак на область ворог активно застосовував різні види озброєння:

1 БпЛА типу "Ланцет";

1 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони.

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Пошкодження

Через ворожі удари пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Гроза).

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Наслідки атаки

У ГУ Нацполіції в Харківській області показали наслідки російських обстрілів.







