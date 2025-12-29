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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Росіяни поранили трьох людей на Харківщині, є руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області, унаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

Як зазначається, унаслідок російських обстрілів постраждали троє людей.

  • У с. Гроза Шевченківської громади постраждала 73-річна жінка.
  • У селищі Золочів постраждала 54-річна жінка.
  • У с. Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік.

Також читайте: РФ за добу обстріляла 6 населених пунктів Харківщини: 4 поранених, зруйнована інфраструктура

Також медики надали допомогу 70-річній жінці, яка 20 грудня постраждала внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ.

Чим били окупанти?

Так, для атак на область ворог активно застосовував різні види озброєння:

  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони.

Також дивіться: Росіяни атакували трасу в Харкові КАБами: двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до восьми. ФОТОрепортаж (оновлено)

Пошкодження

Через ворожі удари пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Гроза).

Також читайте: Ситуація у Куп’янську позитивна, зачистка триватиме ще кілька тижнів, - Трегубов

Наслідки атаки

У ГУ Нацполіції в Харківській області показали наслідки російських обстрілів.

РФ обстріляла Харківщину
РФ обстріляла Харківщину
РФ обстріляла Харківщину
РФ обстріляла Харківщину

Автор: 

обстріл (35110) Харківська область (2977) Богодухівський район (195) Ізюмський район (248) Куп’янський район (768) Новоплатонівка (11) Гроза (4) Золочів (66)
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