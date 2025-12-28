РФ за добу обстріляла 6 населених пунктів Харківщини: 4 поранених, зруйнована інфраструктура

Минулої доби російські війська обстріляли шість населених пунктів Харківської області, унаслідок чого постраждали четверо мирних жителів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Постраждалі

Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

у м. Чугуїв постраждала 65-річна жінка;

у с. Цупівка Дергачівської громади постраждали 50-річні чоловік і жінка;

у сел. Великий Бурлук постраждала 65-річна жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ штурмує малими групами і масово застосовує дрони в Куп’янську, - командир взводу безпілотних систем "Хартії" Бутусов

Обстріли

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

4 БпЛА типу "Герань-2";

5 fpv-дронів;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Петрівка), 2 приватні будинки, електромережі (с. Баранівка);

у Куп’янському районі пошкоджено 5 приватних будинків, цивільне підприємство (сел. Великий Бурлук);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Підвисоке).

Також читайте: Рашисти вдарили по ТЕЦ біля Харкова: загинула людина, 13 осіб поранено (оновлено)

Зазначається, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 57 людей. Залишилися 28 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 871 людину.