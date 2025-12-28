РФ за добу обстріляла 6 населених пунктів Харківщини: 4 поранених, зруйнована інфраструктура
Минулої доби російські війська обстріляли шість населених пунктів Харківської області, унаслідок чого постраждали четверо мирних жителів.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі
Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.
- у м. Чугуїв постраждала 65-річна жінка;
- у с. Цупівка Дергачівської громади постраждали 50-річні чоловік і жінка;
- у сел. Великий Бурлук постраждала 65-річна жінка.
Обстріли
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 4 БпЛА типу "Герань-2";
- 5 fpv-дронів;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Петрівка), 2 приватні будинки, електромережі (с. Баранівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено 5 приватних будинків, цивільне підприємство (сел. Великий Бурлук);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Підвисоке).
Зазначається, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 57 людей. Залишилися 28 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 871 людину.
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