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Новини Обстріли Харківщини
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РФ за добу обстріляла 6 населених пунктів Харківщини: 4 поранених, зруйнована інфраструктура

Обстріли Харківщини

Минулої доби російські війська обстріляли шість населених пунктів Харківської області, унаслідок чого постраждали четверо мирних жителів. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

  • у м. Чугуїв постраждала 65-річна жінка;
  • у с. Цупівка Дергачівської громади постраждали 50-річні чоловік і жінка;
  • у сел. Великий Бурлук постраждала 65-річна жінка.

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Обстріли

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 КАБ;
  • 4 БпЛА типу "Герань-2";
  • 5 fpv-дронів;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Петрівка), 2 приватні будинки, електромережі (с. Баранівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 5 приватних будинків, цивільне підприємство (сел. Великий Бурлук);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Підвисоке).

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Зазначається, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 57 людей. Залишилися 28 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 871 людину.

Автор: 

Синєгубов Олег (861) Харківська область (2977)
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