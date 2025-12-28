РУС
РФ за сутки обстреляла 6 населенных пунктов Харьковщины: 4 раненых, разрушена инфраструктура

Обстрелы Харьковщины

За минувшие сутки российские войска обстреляли шесть населенных пунктов Харьковской области, в результате чего пострадали четверо мирных жителей. 

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие

В результате обстрелов пострадали четыре человека.

  • в г. Чугуеве пострадала 65-летняя женщина;
  • в с. Цуповка Дергачевской громады пострадали 50-летние мужчина и женщина;
  • в пгт. Великий Бурлук пострадала 65-летняя женщина.

Обстрелы

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 1 КАБ;
  • 4 БПЛА типа "Герань-2";
  • 5 fpv-дронов;
  • 1 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Петровка), 2 частных дома, электросети (с. Барановка);
  • в Купянском районе повреждены 5 частных домов, гражданское предприятие (пгт Великий Бурлук);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Подвысокое).

Отмечается, что транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 57 человек. Остались 28 человек. Всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 15 871 человек.

