РФ за сутки обстреляла 6 населенных пунктов Харьковщины: 4 раненых, разрушена инфраструктура
За минувшие сутки российские войска обстреляли шесть населенных пунктов Харьковской области, в результате чего пострадали четверо мирных жителей.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
В результате обстрелов пострадали четыре человека.
- в г. Чугуеве пострадала 65-летняя женщина;
- в с. Цуповка Дергачевской громады пострадали 50-летние мужчина и женщина;
- в пгт. Великий Бурлук пострадала 65-летняя женщина.
Обстрелы
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 КАБ;
- 4 БПЛА типа "Герань-2";
- 5 fpv-дронов;
- 1 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Петровка), 2 частных дома, электросети (с. Барановка);
- в Купянском районе повреждены 5 частных домов, гражданское предприятие (пгт Великий Бурлук);
- в Изюмском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Подвысокое).
Отмечается, что транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 57 человек. Остались 28 человек. Всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 15 871 человек.
