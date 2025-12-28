РФ за сутки обстреляла 6 населенных пунктов Харьковщины: 4 раненых, разрушена инфраструктура

За минувшие сутки российские войска обстреляли шесть населенных пунктов Харьковской области, в результате чего пострадали четверо мирных жителей.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадавшие

В результате обстрелов пострадали четыре человека.

в г. Чугуеве пострадала 65-летняя женщина;

в с. Цуповка Дергачевской громады пострадали 50-летние мужчина и женщина;

в пгт. Великий Бурлук пострадала 65-летняя женщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ штурмует небольшими группами и массово применяет дроны в Купянске, - командир взвода беспилотных систем "Хартія" Бутусов

Обстрелы

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

1 КАБ;

4 БПЛА типа "Герань-2";

5 fpv-дронов;

1 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Петровка), 2 частных дома, электросети (с. Барановка);

в Купянском районе повреждены 5 частных домов, гражданское предприятие (пгт Великий Бурлук);

в Изюмском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Подвысокое).

Читайте также: Рашисты ударили по ТЭЦ возле Харькова: погиб человек, 13 человек ранены (обновлено)

Отмечается, что транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 57 человек. Остались 28 человек. Всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 15 871 человек.