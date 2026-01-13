Зеленський про нічну атаку РФ: Основна ціль удару - наша енергетика - генерація і підстанції. ФОТОрепортаж
Майже 300 ударних дронів, з яких більшість - "шахеди", 18 балістичних і 7 крилатих ракет випустили росіяни по Україні цієї ночі.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
За словами глави держави, знову основна ціль удару - наша енергетика: генерація, підстанції. На жаль, багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина.
Удар по поштовому терміналу на Харківщині
"Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили 4 людей. Мої співчуття рідним та близьким. Непроста ситуація на Київщині: кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання. Всі екстрені служби на місцях. Розгорнуто Пункти Незламності. Як завжди, там, де Росія намагається зруйнувати, українці підтримують одне одного, і саме внутрішня стійкість зараз найбільше потрібна", - наголосив Зеленський.
Кожен такий удар проти життя – це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор Росії новими пакетами допомоги Україні. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе. Дякую всім, хто допомагає.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
- Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
- За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
- Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
- За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.
І ось пройшло понад три роки. Рашисти накрали на Заході запчастин, натягали від китайців всякого - і шмаляють по нам ще більше ракет.
А що ми їм у відповідь? Фламіндічів? Під командуванням Зеленського і Єрмака так працювали зі сказочно багатими західними партнерами, що жодного ракетного виробництва так толком і не запустили. Хоча бабки і технології у нашому таборі є. Треба ще якийся самміт провести. Бо якось не взлітає фламіндіч.
Юрій Ніколов
Березовый сок
Хто обстрілює ракетами та атакує шахедами Київ, Одесу, Кривий Ріг, Харків та інші населені пункти України? Рашисти. І тут немає іншої відповіді. Держава-терорист під керівництвом ботоксного маніяка атакує Україну. Атакує цивільні обєкти та енергомережу. І навіть без світла ми бачимо, що рашисти не люди, а біосміття.
Але хто не будував захист енергообʼєктів в Україні? Хто несе відповідальність за те, що рашистам було полегшено досягнення їх цілі? Хто замість того, щоб захистити енергообʼєкти та провести децентралізацію енергомережі займався корупцією на енергетиці і відправляв "двушечку на Москву"? Хто крав бюджетні гроші, на які можна було не лише побудувати захист енергосистеми, але і ракетний щит Україні? Це точно не рашисти, а старий друг Зеленського і його бізнес-партнер на 50% по "Квартал-95" Тимур Міндіч і люди, який саме президент і його Алі-Баба розставили на різні офіційні посади. І те, що рашистам полегшили досягнення результатів, і те що українці сидять без світла та тепла внаслідок тих дій, і те що причетних до цієї корупції вивезли з країни або заховали від НАБУ та САП, щоб врятувати від отримання підозр, - все це не Путін зробив? Ні? А хто?
Хто дав можливість своєму друзяці займатися тим, що призвело до такого результату? Хто допоміг йому виїхати з України, як раніше допоміг виїхати Денису Комарницькому, який був смотрячим від ОП за Києвом? Хто несе відповідальність за надання можливостей та за наслідки діяльності цієї ОЗГ? Володимир Зеленський, можете назвати прізвище цієї людини? А поки президент шкурнув з України під офіційним приводом і мовчить у відповідь на всі ці питання, то відправляється чергова "двушечка на Москву", а Україна страждає від наслідків діяльність цього організованого злочинного угруповання та від відсутності 3000 ракет до кінця 2025 року, які обіцяв Зеленський і які б могли стримати ворога від атак. Але ракет немає, а от проблеми, які були створені шоуменом і його друзями, є. А ще є мовчання президента, яке затягнулося. І це теж дуже красномовно ілюструє ситуацію.