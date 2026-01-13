УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9429 відвідувачів онлайн
Новини Фото Масований комбінований удар
2 218 26

Зеленський про нічну атаку РФ: Основна ціль удару - наша енергетика - генерація і підстанції. ФОТОрепортаж

Майже 300 ударних дронів, з яких більшість - "шахеди", 18 балістичних і 7 крилатих ракет випустили росіяни по Україні цієї ночі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди поцілив ворог?

За словами глави держави, знову основна ціль удару - наша енергетика: генерація, підстанції. На жаль, багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина.

обстріл України
Удар по поштовому терміналу на Харківщині

"Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили 4 людей. Мої співчуття рідним та близьким. Непроста ситуація на Київщині: кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання. Всі екстрені служби на місцях. Розгорнуто Пункти Незламності. Як завжди, там, де Росія намагається зруйнувати, українці підтримують одне одного, і саме внутрішня стійкість зараз найбільше потрібна", - наголосив Зеленський.

Кожен такий удар проти життя – це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор Росії новими пакетами допомоги Україні. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе. Дякую всім, хто допомагає.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
  • Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
  • За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
  • Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
  • За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.

Автор: 

Зеленський Володимир (27556) обстріл (33600) Харків (6040) енергетика (3721)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
ми й самі без тебе зелений покидьок знаєм куди цілить *****,а ти йому все відкрив підставив для знищення.
показати весь коментар
13.01.2026 10:37 Відповісти
+13
А пам'ятаєте, як у 2022 році рахували, скільки у рашистів лишилось ракет з совєцьких запасів?
І ось пройшло понад три роки. Рашисти накрали на Заході запчастин, натягали від китайців всякого - і шмаляють по нам ще більше ракет.
А що ми їм у відповідь? Фламіндічів? Під командуванням Зеленського і Єрмака так працювали зі сказочно багатими західними партнерами, що жодного ракетного виробництва так толком і не запустили. Хоча бабки і технології у нашому таборі є. Треба ще якийся самміт провести. Бо якось не взлітає фламіндіч.

Юрій Ніколов
показати весь коментар
13.01.2026 10:44 Відповісти
+11
Вова де потрійний захист станцій? Так багато про це 3.14діли; купу бабла використали - шоби шо? Аби Кличка шпиняти що Бубінатор все проjбав?
показати весь коментар
13.01.2026 10:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відповідь по москві де?
показати весь коментар
13.01.2026 10:32 Відповісти
Хочуть заморозити Україну - але ж ми відповімо - нє?
показати весь коментар
13.01.2026 10:32 Відповісти
Пити менше треба...
показати весь коментар
13.01.2026 10:38 Відповісти
Я не пойняв, що це, але колдирить добряче!!!!
показати весь коментар
13.01.2026 10:39 Відповісти
тебе все пре що ти не знаєш ? ТО ТИ НАРІК НЕЗНАЙКО
показати весь коментар
13.01.2026 10:42 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Ти вже зробив блекаут на москвабаді, члєнограй?
показати весь коментар
13.01.2026 10:49 Відповісти
Кеп вєщаєт
показати весь коментар
13.01.2026 10:50 Відповісти
Та вже " хуже не будет" ,хочя " какая разница".
показати весь коментар
13.01.2026 10:55 Відповісти
конферасье...добїбане
показати весь коментар
13.01.2026 10:59 Відповісти
Європа виділила майже 2 млрд, на підтримку та захист енергетики.Якби ці гроші працювали за призначенням, то не було б на що скаржитися щодня, пан статист.!
показати весь коментар
13.01.2026 11:01 Відповісти
Де масовані рамки ракет України по рашці? Я не здивуюсь як пукін перед масованою атакою телефонує по секретній лінії потужньому і ввічливо просить улетіти з країни на час цього, як думаєте таке може бути?
показати весь коментар
13.01.2026 11:05 Відповісти
Так воно і є.Ішак це раховський проект-реванш після овоча.Звісно,що отримує вказівки,бо ніяк не пояснити зраду в 2022р і зараз саботую оборону країни,призначає на відповідальні посади різних довбойобів+корупція.
показати весь коментар
13.01.2026 11:13 Відповісти
Коли будуть удари москві? Скільки ще підори будуть безкарно бити по Україні, в тому числі і по нашій столиці? Зараз відбувається геноцид в чистому вигляді («привіт» тим уйобіщним країнам, які до сих пір не визнають Голодомор геноцидом)? Де удари у відповідь? Чому в москві до сих пір літає їх цивільна авіація? Від Зе один політично-популістичний звіздьож - ні крилатих ракет, ні балістики за 4 роки війни немає. Одні відосікі і обіцянки-цяцянки з недолугими анонсами: «3000 фламіндічей! Мільйон дронів! Удари по москві у відповідь! Ми готуємо ще супер-пупер спецоперації на росії…».
показати весь коментар
13.01.2026 11:29 Відповісти
20 ракет по баллистике. Это 18 долетели. Сбивать нечем. Дальше лучше точно не станет. Ракетную войну мы уже проиграли.
показати весь коментар
13.01.2026 11:33 Відповісти
Гундос втомив статист

Березовый сок

Хто обстрілює ракетами та атакує шахедами Київ, Одесу, Кривий Ріг, Харків та інші населені пункти України? Рашисти. І тут немає іншої відповіді. Держава-терорист під керівництвом ботоксного маніяка атакує Україну. Атакує цивільні обєкти та енергомережу. І навіть без світла ми бачимо, що рашисти не люди, а біосміття.

Але хто не будував захист енергообʼєктів в Україні? Хто несе відповідальність за те, що рашистам було полегшено досягнення їх цілі? Хто замість того, щоб захистити енергообʼєкти та провести децентралізацію енергомережі займався корупцією на енергетиці і відправляв "двушечку на Москву"? Хто крав бюджетні гроші, на які можна було не лише побудувати захист енергосистеми, але і ракетний щит Україні? Це точно не рашисти, а старий друг Зеленського і його бізнес-партнер на 50% по "Квартал-95" Тимур Міндіч і люди, який саме президент і його Алі-Баба розставили на різні офіційні посади. І те, що рашистам полегшили досягнення результатів, і те що українці сидять без світла та тепла внаслідок тих дій, і те що причетних до цієї корупції вивезли з країни або заховали від НАБУ та САП, щоб врятувати від отримання підозр, - все це не Путін зробив? Ні? А хто?

Хто дав можливість своєму друзяці займатися тим, що призвело до такого результату? Хто допоміг йому виїхати з України, як раніше допоміг виїхати Денису Комарницькому, який був смотрячим від ОП за Києвом? Хто несе відповідальність за надання можливостей та за наслідки діяльності цієї ОЗГ? Володимир Зеленський, можете назвати прізвище цієї людини? А поки президент шкурнув з України під офіційним приводом і мовчить у відповідь на всі ці питання, то відправляється чергова "двушечка на Москву", а Україна страждає від наслідків діяльність цього організованого злочинного угруповання та від відсутності 3000 ракет до кінця 2025 року, які обіцяв Зеленський і які б могли стримати ворога від атак. Але ракет немає, а от проблеми, які були створені шоуменом і його друзями, є. А ще є мовчання президента, яке затягнулося. І це теж дуже красномовно ілюструє ситуацію.
показати весь коментар
13.01.2026 11:37 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 11:37 Відповісти
Ось і маємо результат некомпетентності Зе, щоб за 4 роки займатись обороною країни, найвеличніший ганяв з своєю перемогою над росіянцями, пізніше відмовлявся від переговорів, а зараз втратив підтримку усього світу . Ну залишились відосики в яких коментує новини знищення української енергетики. А в чому в нього здобутки? Все просрали.
показати весь коментар
13.01.2026 11:40 Відповісти
Так це спеціально, оце зелене чмо і є агент рашки, все в нього через сраку (мобілізація, фламінго, двушки і тд)
показати весь коментар
13.01.2026 11:49 Відповісти
Zелюка холодами не залякати - він потужно застрибне в літачок і полетить до міндіча грітися. А лохи нехай терплять і жують піввареника холодного....
показати весь коментар
13.01.2026 11:51 Відповісти
 
 