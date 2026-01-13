Зеленський про нічну атаку РФ: Основна ціль удару - наша енергетика - генерація і підстанції. ФОТОрепортаж

Майже 300 ударних дронів, з яких більшість - "шахеди", 18 балістичних і 7 крилатих ракет випустили росіяни по Україні цієї ночі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Куди поцілив ворог?

За словами глави держави, знову основна ціль удару - наша енергетика: генерація, підстанції. На жаль, багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина.

Удар по поштовому терміналу на Харківщині

"Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили 4 людей. Мої співчуття рідним та близьким. Непроста ситуація на Київщині: кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання. Всі екстрені служби на місцях. Розгорнуто Пункти Незламності. Як завжди, там, де Росія намагається зруйнувати, українці підтримують одне одного, і саме внутрішня стійкість зараз найбільше потрібна", - наголосив Зеленський.

Кожен такий удар проти життя – це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор Росії новими пакетами допомоги Україні. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе. Дякую всім, хто допомагає.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.

Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.

Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.

За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.

