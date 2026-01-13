Зеленский о ночной атаке РФ: Основная цель удара - наша энергетика: генерация и подстанции. ФОТОрепортаж

Почти 300 ударных дронов, из которых большинство - "шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет выпустили россияне по Украине этой ночью.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Куда прицелился враг?

По словам главы государства, снова основная цель удара - наша энергетика: генерация, подстанции. К сожалению, много разрушений жилой и гражданской инфраструктуры. Под ударами оказались Днепровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесщина, Сумщина, Харьковщина, Донецкая область.

Удар по почтовому терминалу на Харьковщине

"Без какого-либо военного смысла ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротиче на Харьковщине и убили 4 человека. Мои соболезнования родным и близким. Непростая ситуация на Киевщине: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения. Все экстренные службы на местах. Развернуты пункты несокрушимости. Как всегда, там, где Россия пытается разрушить, украинцы поддерживают друг друга, и именно внутренняя стойкость сейчас больше всего нужна", - подчеркнул Зеленский.

Каждый такой удар против жизни – это напоминание, что нельзя останавливать поддержку Украины. Ракеты для систем ПВО нужны каждый день, и особенно зимой. Мир может ответить на этот террор России новыми пакетами помощи Украине. Мы рассчитываем на ускорение поставок того, о чем уже договорено с Америкой и Европой. Россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет. Спасибо всем, кто помогает.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.

Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.

Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирщины.

По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.

