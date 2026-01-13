Зеленский о ночной атаке РФ: Основная цель удара - наша энергетика: генерация и подстанции. ФОТОрепортаж
Почти 300 ударных дронов, из которых большинство - "шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет выпустили россияне по Украине этой ночью.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Куда прицелился враг?
По словам главы государства, снова основная цель удара - наша энергетика: генерация, подстанции. К сожалению, много разрушений жилой и гражданской инфраструктуры. Под ударами оказались Днепровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесщина, Сумщина, Харьковщина, Донецкая область.
Удар по почтовому терминалу на Харьковщине
"Без какого-либо военного смысла ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротиче на Харьковщине и убили 4 человека. Мои соболезнования родным и близким. Непростая ситуация на Киевщине: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения. Все экстренные службы на местах. Развернуты пункты несокрушимости. Как всегда, там, где Россия пытается разрушить, украинцы поддерживают друг друга, и именно внутренняя стойкость сейчас больше всего нужна", - подчеркнул Зеленский.
Каждый такой удар против жизни – это напоминание, что нельзя останавливать поддержку Украины. Ракеты для систем ПВО нужны каждый день, и особенно зимой. Мир может ответить на этот террор России новыми пакетами помощи Украине. Мы рассчитываем на ускорение поставок того, о чем уже договорено с Америкой и Европой. Россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет. Спасибо всем, кто помогает.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
- Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
- По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.
- Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирщины.
- По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.
І ось пройшло понад три роки. Рашисти накрали на Заході запчастин, натягали від китайців всякого - і шмаляють по нам ще більше ракет.
А що ми їм у відповідь? Фламіндічів? Під командуванням Зеленського і Єрмака так працювали зі сказочно багатими західними партнерами, що жодного ракетного виробництва так толком і не запустили. Хоча бабки і технології у нашому таборі є. Треба ще якийся самміт провести. Бо якось не взлітає фламіндіч.
Юрій Ніколов
Березовый сок
Хто обстрілює ракетами та атакує шахедами Київ, Одесу, Кривий Ріг, Харків та інші населені пункти України? Рашисти. І тут немає іншої відповіді. Держава-терорист під керівництвом ботоксного маніяка атакує Україну. Атакує цивільні обєкти та енергомережу. І навіть без світла ми бачимо, що рашисти не люди, а біосміття.
Але хто не будував захист енергообʼєктів в Україні? Хто несе відповідальність за те, що рашистам було полегшено досягнення їх цілі? Хто замість того, щоб захистити енергообʼєкти та провести децентралізацію енергомережі займався корупцією на енергетиці і відправляв "двушечку на Москву"? Хто крав бюджетні гроші, на які можна було не лише побудувати захист енергосистеми, але і ракетний щит Україні? Це точно не рашисти, а старий друг Зеленського і його бізнес-партнер на 50% по "Квартал-95" Тимур Міндіч і люди, який саме президент і його Алі-Баба розставили на різні офіційні посади. І те, що рашистам полегшили досягнення результатів, і те що українці сидять без світла та тепла внаслідок тих дій, і те що причетних до цієї корупції вивезли з країни або заховали від НАБУ та САП, щоб врятувати від отримання підозр, - все це не Путін зробив? Ні? А хто?
Хто дав можливість своєму друзяці займатися тим, що призвело до такого результату? Хто допоміг йому виїхати з України, як раніше допоміг виїхати Денису Комарницькому, який був смотрячим від ОП за Києвом? Хто несе відповідальність за надання можливостей та за наслідки діяльності цієї ОЗГ? Володимир Зеленський, можете назвати прізвище цієї людини? А поки президент шкурнув з України під офіційним приводом і мовчить у відповідь на всі ці питання, то відправляється чергова "двушечка на Москву", а Україна страждає від наслідків діяльність цього організованого злочинного угруповання та від відсутності 3000 ракет до кінця 2025 року, які обіцяв Зеленський і які б могли стримати ворога від атак. Але ракет немає, а от проблеми, які були створені шоуменом і його друзями, є. А ще є мовчання президента, яке затягнулося. І це теж дуже красномовно ілюструє ситуацію.