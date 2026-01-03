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РФ атаковала ракетой Черкасщину: пятеро раненых, повреждены дома и предприятие. ФОТОрепортаж (обновлено)
Ракетная атака врага по Золотоношскому району 3 января привела к ранению пяти человек и повреждению домов и предприятия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Травмированные
"Днем враг нанес ракетный удар по Золотоношскому району. На данный момент пять человек обратились за помощью к медикам. Двое травмированных доставлены в больницу, их состояние не тяжелое", - написал он.
Повреждения
По предварительным данным, обломками и взрывной волной повреждена жилая инфраструктура и частное предприятие.
На месте работают все необходимые службы. Также разворачиваем пункт несокрушимости и обогрева.
"Обследование территории продолжается", - добавил Табурец.
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