РФ атакувала ракетою Черкащину: п’ятеро поранених, пошкоджено будинки та підприємство. ФОТОрепортаж (оновлено)

Ракетна атака ворога по Золотоніському району 3 січня призвела до поранення п’яти людей та пошкодження будинків і підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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Травмовані

"Удень ворог завдав ракетного удару по Золотоніщині. На цю хвилину пʼятеро людей звернулись по допомогу до медиків. Двох травмованих доправили до лікарні, не тяжкі", - написав він.

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Пошкодження

За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство.

На місці працюють усі необхідні служби. Також розгортаємо пункт незламності й обігріву.

"Обстеження території триває", - додав Табурець.

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