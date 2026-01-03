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РФ атакувала ракетою Черкащину: п’ятеро поранених, пошкоджено будинки та підприємство. ФОТОрепортаж (оновлено)
Ракетна атака ворога по Золотоніському району 3 січня призвела до поранення п’яти людей та пошкодження будинків і підприємства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Травмовані
"Удень ворог завдав ракетного удару по Золотоніщині. На цю хвилину пʼятеро людей звернулись по допомогу до медиків. Двох травмованих доправили до лікарні, не тяжкі", - написав він.
Пошкодження
За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство.
На місці працюють усі необхідні служби. Також розгортаємо пункт незламності й обігріву.
"Обстеження території триває", - додав Табурець.
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