Російські дрони завдали удару по інфраструктурі Кривого Рогу

Ворог у ніч на середу здійснив масовану атаку дронами-камікадзе по об’єкту інфраструктури в Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Ради оборони міста Олександра Вілкула в його телеграм-каналі станом на 00:57.

За його словами, у місті пролунали вибухи, а удар був спрямований по критичному об’єкту. Мешканців закликали підготуватися до можливих ускладнень.

Удар по Кривому Рогу

Голова Ради оборони міста звернувся до жителів із терміновим повідомленням та рекомендаціями на час атаки.

"Кривий Ріг. Вибухи. Масована шахедна атака по об'єкту інфраструктури. Прошу набрати води та зарядити гаджети, якщо є така можливість. Буде складно", – написав Олександр Вілкул.

РФ продовжує обстрілювати територію України

Увечері вівторка, 13 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів та ракет. Про це інформують Повітряні сили Збройних сил України. Ворожі цілі фіксуються у повітряному просторі країни. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

У низці регіонів України лунає сигнал повітряної тривоги.

Раніше президент Зеленський зазначив, що у ніч на 13 січня Росія випустила по Україні майже 300 ударних дронів, з яких більшість - "шахеди", 18 балістичних і 7 крилатих ракет.

