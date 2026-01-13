1 920 18

Ставка ухвалила рішення підвищити ефективність "Лінії дронів", - Умєров

Індустрія дронів

дрони для ЗСУ

Під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача 13 січня учасники ухвалили рішення підвищити ефективність "Лінії дронів" та забезпечити її необхідними ресурсами.

Про це секретар РНБО Рустем Умєров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Лінія дронів

За його словами, на Ставці розглянули розвиток воєнно-політичної обстановки та перспективи Росії у першому півріччі 2026 року, з окремим фокусом на "дронову й технологічну складову".

  • Також обговорили спроможності Сил оборони щодо нарощування безпілотної складової.
  • За підсумками засідання ухвалили рішення підвищити ефективність "Лінії дронів", а також посилити її управління та забезпечити необхідними ресурсами.

Розподіл коштів

Крім того, Міністерство оборони отримало доручення впорядкувати та забезпечити розподіл коштів між засобами ураження та знайти додаткові фінансові резерви для покриття нагальних потреб Сил оборони. Водночас особливу увагу на засіданні приділили масштабуванню виробництва дронів на оптоволокні з урахуванням дальності та точності ураження.

"Безпілотні технології — один із ключових факторів стримування ворога. Рішення Ставки спрямовані на системне посилення цієї спроможності", - додав Умєров.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5716) дрони (7889) Ставка (188) Умєров Рустем (869)
13.01.2026 22:41 Відповісти
Брехун на брехуні сидить і брехуном поганяє...Одні обіцянки..
13.01.2026 22:42 Відповісти
Тільки не б переборщити з ефективністю, а то можуть і до Майамі дістати.
13.01.2026 22:46 Відповісти
Лінія дронів? Північ країни 24/7 тривоги.
13.01.2026 22:45 Відповісти
Тільки не б переборщити з ефективністю, а то можуть і до Майамі дістати.
13.01.2026 22:46 Відповісти
Рустемчик на старий-новий рік знову поїхав до родичів у Майамі?
... і ставка була фіктивною віртуальною - через zoom?

а, поки він там святкує, може домовиться (ефективно) про невеличке підприємство з виготовлення дронів (як рашка з іраном), можна навіть звичайних шахідів... і зовсім трохи (тисяч 5 на місяць)
13.01.2026 23:42 Відповісти
На ставці прийняли рішення повернути крадене, але родичі не дозволили.
13.01.2026 22:50 Відповісти
С завтрашнего дня дроны резко начнут выше, дальше и быстрее летать. А некоторые даже сами размножаться и почковаться. Вот так вот
13.01.2026 22:56 Відповісти
А шо такоє, «Лінія дронів» була не ефективна?
13.01.2026 23:20 Відповісти
І ні кого не буде покарано, що не працювали ефективно?
13.01.2026 23:22 Відповісти
ЛІНІЯ ДРОНІВ - проєкт, започаткований Президентом України, покликаний масштабувати найефективніші підрозділи безпілотних систем українського війська.

Із червня 2025 року ЛІНІЯ ДРОНІВ увійшла до складу Угруповання Сил безпілотних систем під командуванням Роберта «Мадяра» Бровді.

Задачі ЛІНІЇ ДРОНІВ у СБС:

Сформувати kill zone глибиною 10-15 км, де ворог не зможе рухатися без втрат.
Надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття.
Виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій.
13.01.2026 23:53 Відповісти
Ну якщо Умєров сказав, то точно буде зроблено. З точністю до навпаки..На словах все дуже потужно, а на ділі - як завжди. Результати "роботи"- знеструмлений Київ і ГАВи у більшості областей. Зелені замість робити щось тільки ********** і крадуть
14.01.2026 05:36 Відповісти
Сюр ,4 года войны.Где их делали?
14.01.2026 00:04 Відповісти
Зелена бидлота начолі з обкуреним ішаком і надалі вішає лапшу .
14.01.2026 07:32 Відповісти
Як завжди, потужно. Домовились підвищити ефективність- рішення ні про що.
14.01.2026 10:06 Відповісти
 
 