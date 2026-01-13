Ставка ухвалила рішення підвищити ефективність "Лінії дронів", - Умєров
Індустрія дронів
Під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача 13 січня учасники ухвалили рішення підвищити ефективність "Лінії дронів" та забезпечити її необхідними ресурсами.
Про це секретар РНБО Рустем Умєров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Лінія дронів
За його словами, на Ставці розглянули розвиток воєнно-політичної обстановки та перспективи Росії у першому півріччі 2026 року, з окремим фокусом на "дронову й технологічну складову".
- Також обговорили спроможності Сил оборони щодо нарощування безпілотної складової.
- За підсумками засідання ухвалили рішення підвищити ефективність "Лінії дронів", а також посилити її управління та забезпечити необхідними ресурсами.
Розподіл коштів
Крім того, Міністерство оборони отримало доручення впорядкувати та забезпечити розподіл коштів між засобами ураження та знайти додаткові фінансові резерви для покриття нагальних потреб Сил оборони. Водночас особливу увагу на засіданні приділили масштабуванню виробництва дронів на оптоволокні з урахуванням дальності та точності ураження.
"Безпілотні технології — один із ключових факторів стримування ворога. Рішення Ставки спрямовані на системне посилення цієї спроможності", - додав Умєров.
... і ставка була
фіктивноювіртуальною - через zoom?
а, поки він там святкує, може домовиться (ефективно) про невеличке підприємство з виготовлення дронів (як рашка з іраном), можна навіть звичайних шахідів... і зовсім трохи (тисяч 5 на місяць)
Із червня 2025 року ЛІНІЯ ДРОНІВ увійшла до складу Угруповання Сил безпілотних систем під командуванням Роберта «Мадяра» Бровді.
Задачі ЛІНІЇ ДРОНІВ у СБС:
Сформувати kill zone глибиною 10-15 км, де ворог не зможе рухатися без втрат.
Надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття.
Виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій.