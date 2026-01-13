Ставка ухвалила рішення підвищити ефективність "Лінії дронів", - Умєров

Під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача 13 січня учасники ухвалили рішення підвищити ефективність "Лінії дронів" та забезпечити її необхідними ресурсами.

Про це секретар РНБО Рустем Умєров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Ставці розглянули розвиток воєнно-політичної обстановки та перспективи Росії у першому півріччі 2026 року, з окремим фокусом на "дронову й технологічну складову".

Також обговорили спроможності Сил оборони щодо нарощування безпілотної складової.

За підсумками засідання ухвалили рішення підвищити ефективність "Лінії дронів", а також посилити її управління та забезпечити необхідними ресурсами.

Крім того, Міністерство оборони отримало доручення впорядкувати та забезпечити розподіл коштів між засобами ураження та знайти додаткові фінансові резерви для покриття нагальних потреб Сил оборони. Водночас особливу увагу на засіданні приділили масштабуванню виробництва дронів на оптоволокні з урахуванням дальності та точності ураження.

"Безпілотні технології — один із ключових факторів стримування ворога. Рішення Ставки спрямовані на системне посилення цієї спроможності", - додав Умєров.

