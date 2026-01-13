Зеленський провів Ставку: обговорювали дрони-перехоплювачі, ракети для ППО та програму PURL

Президент Володимир Зеленський провів у вівторок, 13 січня, засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де розглянули питання захисту України. 

Про це глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

Що розглянули на Ставці

"Провів сьогодні Ставку — питання захисту ключові. Ракети для ППО, виробництво перехоплювачів, усе необхідне постачання. Контракти, фінансування. Повністю це ми забезпечуємо", - сказав Зеленський.

Президент акцентував: важливо, щоб було реальне та вчасне виконання всіх домовленостей із нашими партнерами.

"Програма PURL потребує наповнення, і в січні зроблено ще недостатньо. Це завдання для всієї нашої дипломатичної команди – як Офісу Президента, так і МЗС", - додав він.

Що таке програма PURL

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

13.01.2026 21:32
Варто обговорити, як нагальний робочий варіант, кулю в лоба Віслюку та Стефанчуку, а головою ВР - Порошенка, далі - згідно з Конституцією. Інакше толку ще довго не буде.
13.01.2026 21:29
13.01.2026 21:29
13.01.2026 21:18

Юрій Ніколов- Я не дооцінив здібності комбінатора зеленського
13.01.2026 21:18
Тобто я буду скоро їхати, а на вас поуй ви тримайтеся
13.01.2026 21:17
вибачайте, Його що, в Україні немає ?

хто ж тоді ту ставку-тусовку проводив ?

13.01.2026 21:39
А я не прокоментував, що його не має, на писав що він скоро поїде.
13.01.2026 21:46
БЮТ щось отримає від РИГОСЛУГ в посадах?
Невже місце заплановане Шмигалю? - БЮТ не проголосували( як за відставку Малюка) й Шмигаля не прийняли .

Цікаво, ненависний для КРЕМЛЯ ЛИШ НАВІТЬ ТІЛЬКИ ЗА ПАВУТИНУ, був скинутий РИГОСЛУГАМИ +БЮТ ...
13.01.2026 21:21
так достатньо було знати і бачити ще з 16р ,шо зеленський 🤡 ,кремлівський казачок фсб ,а там лохів не тримають ...
13.01.2026 21:35
Ні, а я думаю що він тупий зарашист з незаслужено отриманим дипломом юриста й гарна кукла на повідку агента Єрмака .
Мої аргументи -

його рашка допустила до ІНТЕРУ головним редактором менше ніж на рік, щоб ПРисадити там на кохання з Єрмаком ( на грунті любові до Яника та Рашки чи на більш глибокому-хз)
потім віддали Бєні ( бо ІНТЕР важливий канал для Кремля) - до революції гідності фін просто продовжував обпльовувати Україну у текстах рашистських Тамбовскіх волкав та своїх Шефірів ;
А після Революції гідності пішов процес зйомок "Слуги Народу"- вистругування Баратіни на президентсвто на 1+1 . Бєня размєчтался , що все це йому дістанеться - уся Україна .
Але у ООмані його присадил збити літаком авіаліній та заміноюБогдана на Єрмака .
ВІН НЕ АГЕНТ -ВІНІ ІНСТРУМЕНТ агентів
13.01.2026 21:49
зеленський завербованний фсб ,ще маслюковим...сьогодні це маленьке нарцистичне, істеричне створіння , і втриматися при владі з багажом наркозалежного ,треба мати підступний розум ...
13.01.2026 21:56
вербування агента й тримання як інструмент ПРИ агентові - це близькі але трішки різні речі.
Так - Масляков - це гебнівська контора, але цього тупого наріка не ризикували робити агентом - він просто вув зарашистським дітещем укробізнесу на сцені кремля. Он червінський каже навіть Ванька Баканов не агент - просто використаний прорашистький ідіот ( розумніший за вовку торговець нерухомістю в Україні) )Тому й після того як його малюк прикрив- став рієлторським бізнесом адвокатити
13.01.2026 22:05
вибачаюсь за очепяткі
13.01.2026 22:06
ТАК! Його нарцисоїдна натура ( єврейське дитя) , впертий характер, та мистецтво акторського пристосування зробили його інструментос фсб .
13.01.2026 22:08
Знаєте чому це я знаю, бо мене випускницю вузу від "війскового" міністерства залізничного транспорту , намагалися вербувати кдб бути їхнім сікосотом - квартиру одразу обіцяли, дівівчині в 21 рік . Але то не агентом звалося...
Вони не розкопали історію мого комсоргства у вузі - з протестними акціями та бойкотами студентів за мене коли мене ледве не виключили з вузу .
13.01.2026 22:15
Й доречі, мене ж не КДБіст вербував , а такий собі випускник мого вузу , мого факультету, на рік раніше тут же зі мною працював за направленням після отримання диплому, , пішов на співпрацю з кдб , й мені так би мовити пропонував, як швидко отримати квартиру.
13.01.2026 22:23
Обговорювачі ї@@ні
13.01.2026 21:21
13.01.2026 21:29
кажуть знані експерти , що до керівника парламенту найчастіше потрапляли керівники адміністрації презика ( в нашому випадку - ОПУ) ...
Це у разі якщо ВР раптом стане мати хоч якись голос у "новій коаліції "БЮТ +ОПЗЖ +СН - тооооо Буданов голова Парламенту?
13.01.2026 22:38
Доки не почне прилітати по росії, не дрон, а ракета... то все до ду...пи, як пісяти проти вітру. Але ж трембіта, паляниця, нептуни, фламінго чогось тільки на папері.
13.01.2026 21:30
Грьобаний провідник який проводить. Краще б твій папа саша провів би сеанс онанізму чим покрив твою мать ріму.
13.01.2026 21:30
13.01.2026 21:32
АЛЬО БУРАТІНА, А ЧОМУ НЕ МІНЯЄШ ГЕНПРОКУРОРВА ?ВІН член твоєї ставки ?

Сьогоднішнього Єрмаківського генПРокурор Кравченко за Януковича непомірно швидко, як випускника вузу, піднімали по кар"єрі у військовій ПРокуратурі Севастополя впритик до "КРИМНАШУ ".(2012р- початок 2014р) Ніхто не замислився , чому ПРи Янику цей орган працював у Севастополі , де лиш там могли бути рашистські військові (фсб) , а не в Сімферополі? Це саме тоді, коли міністр оборони й голова СБУ сиділи з рашистськими паспортами у Києві .

ГенПРокурор України Кравченко - агент Кремля ? Як Татаров та Єрмак?
13.01.2026 21:34
Шашлычник и раздатчик заданий,такого лидора нет во всей вселенной.
13.01.2026 21:36
А так вобщем все харашо виходить, можна жити і без електрики.
13.01.2026 21:40
Оцю потужню маячню хтось ще всерйоз приймає?
13.01.2026 22:16
гроші вкрав-про фламінгу забув
13.01.2026 22:30
Мій сусід сьогодні теж був на роботі. АЛЕ, ****, ПРО НЬОГО НІХТО НЕ ПИШЕ
13.01.2026 22:58
Досить вже обговорювати! Переходьте до справи, незламні ви наші...
13.01.2026 23:23
Обсуждаки .Пздц.
14.01.2026 00:07
14.01.2026 00:25
"Мівіну" їли?
14.01.2026 03:53
а двушечку...двушечку на мацкву не забули переслати....
14.01.2026 09:33
 
 