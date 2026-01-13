Зеленський провів Ставку: обговорювали дрони-перехоплювачі, ракети для ППО та програму PURL

Президент Володимир Зеленський провів у вівторок, 13 січня, засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де розглянули питання захисту України.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

Що розглянули на Ставці

"Провів сьогодні Ставку — питання захисту ключові. Ракети для ППО, виробництво перехоплювачів, усе необхідне постачання. Контракти, фінансування. Повністю це ми забезпечуємо", - сказав Зеленський.

Президент акцентував: важливо, щоб було реальне та вчасне виконання всіх домовленостей із нашими партнерами.

"Програма PURL потребує наповнення, і в січні зроблено ще недостатньо. Це завдання для всієї нашої дипломатичної команди – як Офісу Президента, так і МЗС", - додав він.

Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

