Зеленський провів Ставку: обговорювали дрони-перехоплювачі, ракети для ППО та програму PURL
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський провів у вівторок, 13 січня, засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де розглянули питання захисту України.
Про це глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.
Що розглянули на Ставці
"Провів сьогодні Ставку — питання захисту ключові. Ракети для ППО, виробництво перехоплювачів, усе необхідне постачання. Контракти, фінансування. Повністю це ми забезпечуємо", - сказав Зеленський.
Президент акцентував: важливо, щоб було реальне та вчасне виконання всіх домовленостей із нашими партнерами.
"Програма PURL потребує наповнення, і в січні зроблено ще недостатньо. Це завдання для всієї нашої дипломатичної команди – як Офісу Президента, так і МЗС", - додав він.
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
Тобто я буду скоро їхати, а
на вас поуйви тримайтеся
хто ж тоді ту ставку-тусовку проводив ?
Юрій Ніколов- Я не дооцінив здібності комбінатора зеленського
Невже місце заплановане Шмигалю? - БЮТ не проголосували( як за відставку Малюка) й Шмигаля не прийняли .
Цікаво, ненависний для КРЕМЛЯ ЛИШ НАВІТЬ ТІЛЬКИ ЗА ПАВУТИНУ, був скинутий РИГОСЛУГАМИ +БЮТ ...
Мої аргументи -
його рашка допустила до ІНТЕРУ головним редактором менше ніж на рік, щоб ПРисадити там на кохання з Єрмаком ( на грунті любові до Яника та Рашки чи на більш глибокому-хз)
потім віддали Бєні ( бо ІНТЕР важливий канал для Кремля) - до революції гідності фін просто продовжував обпльовувати Україну у текстах рашистських Тамбовскіх волкав та своїх Шефірів ;
А після Революції гідності пішов процес зйомок "Слуги Народу"- вистругування Баратіни на президентсвто на 1+1 . Бєня размєчтался , що все це йому дістанеться - уся Україна .
Але у ООмані його присадил збити літаком авіаліній та заміноюБогдана на Єрмака .
ВІН НЕ АГЕНТ -ВІНІ ІНСТРУМЕНТ агентів
Так - Масляков - це гебнівська контора, але цього тупого наріка не ризикували робити агентом - він просто вув зарашистським дітещем укробізнесу на сцені кремля. Он червінський каже навіть Ванька Баканов не агент - просто використаний прорашистький ідіот ( розумніший за вовку торговець нерухомістю в Україні) )Тому й після того як його малюк прикрив- став рієлторським бізнесом адвокатити
Вони не розкопали історію мого комсоргства у вузі - з протестними акціями та бойкотами студентів за мене коли мене ледве не виключили з вузу .
Це у разі якщо ВР раптом стане мати хоч якись голос у "новій коаліції "БЮТ +ОПЗЖ +СН - тооооо Буданов голова Парламенту?
Сьогоднішнього Єрмаківського генПРокурор Кравченко за Януковича непомірно швидко, як випускника вузу, піднімали по кар"єрі у військовій ПРокуратурі Севастополя впритик до "КРИМНАШУ ".(2012р- початок 2014р) Ніхто не замислився , чому ПРи Янику цей орган працював у Севастополі , де лиш там могли бути рашистські військові (фсб) , а не в Сімферополі? Це саме тоді, коли міністр оборони й голова СБУ сиділи з рашистськими паспортами у Києві .
ГенПРокурор України Кравченко - агент Кремля ? Як Татаров та Єрмак?