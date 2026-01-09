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Новини Зміни у складі Ставки
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Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

У п'ятницю, 9 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки верховного головнокомандувача.

Відповідний указ №39/2026, опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Хто увійшов до складу Ставки

"Затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:

  • Боєв Сергій Сергійович — заступник Міністра оборони України
  • Буданов Кирило Олексійович — Керівник Офісу президента України
  • Іващенко Олег Іванович — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в указі.

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Кого виведено 

Водночас зі складу Ставки вивели колишнього голову Державної прикордонної служби України  Сергія Дейнеку.

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Автор: 

Буданов Кирило (649) Зеленський Володимир (28446) Ставка (197) Іващенко Олег (28)
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Топ коментарі
+9
не спить, работаєт, касатік ЗЄльоний !
все свій бордель перетрахіваєт

.
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09.01.2026 18:54 Відповісти
+8
путін піднімає ставки а ось це оновлює ставку!
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09.01.2026 18:52 Відповісти
+6
Оце молодець!
Зробив шалений пласт роботи!
Одним богам відомо, як він це зумів!
Саме час Володимиру Олександровичу записати потужний відос для 🐏🐑 та звалити на вихідні в ЄС або США.
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09.01.2026 18:58 Відповісти

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