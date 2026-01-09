2 081 30
Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача
У п'ятницю, 9 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки верховного головнокомандувача.
Відповідний указ №39/2026, опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Хто увійшов до складу Ставки
"Затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:
- Боєв Сергій Сергійович — заступник Міністра оборони України
- Буданов Кирило Олексійович — Керівник Офісу президента України
- Іващенко Олег Іванович — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в указі.
Кого виведено
Водночас зі складу Ставки вивели колишнього голову Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
все свій бордель перетрахіваєт
.
Зробив шалений пласт роботи!
Одним богам відомо, як він це зумів!
Саме час Володимиру Олександровичу записати потужний відос для 🐏🐑 та звалити на вихідні в ЄС або США.