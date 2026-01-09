РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10266 посетителей онлайн
Новости Изменения в составе Ставки
1 239 27

Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

В пятницу, 9 января, президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки верховного главнокомандующего.

Соответствующий указ №39/2026 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто вошел в состав Ставки

"Утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лиц:

  • Боев Сергей Сергеевич — заместитель Министра обороны Украины
  • Буданов Кирилл Алексеевич — руководитель Офиса президента Украины
  • Иващенко Олег Иванович — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в указе.

Читайте также: Глава Службы внешней разведки Иващенко возглавит ГУР, - Зеленский

Кого исключили 

В то же время из состава Ставки вывели бывшего главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку.

Читайте также: Зеленский ввел в состав СНБО Буданова и вывел Иващенко

Автор: 

Буданов Кирилл (529) Зеленский Владимир (23333) Ставка (174) Иващенко Олег (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
не спить, работаєт, касатік ЗЄльоний !
все свій бордель перетрахіваєт

.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:54 Ответить
+5
путін піднімає ставки а ось це оновлює ставку!
показать весь комментарий
09.01.2026 18:52 Ответить
+5
Оце молодець!
Зробив шалений пласт роботи!
Одним богам відомо, як він це зумів!
Саме час Володимиру Олександровичу записати потужний відос для 🐏🐑 та звалити на вихідні в ЄС або США.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путін піднімає ставки а ось це оновлює ставку!
показать весь комментарий
09.01.2026 18:52 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2026 19:36 Ответить
Офісні секретарі - Єрмак Буданов входять ло Ставки - з якого дива?
показать весь комментарий
09.01.2026 18:53 Ответить
тому що в Конституції досі не прописана інституція
"Фаворит (любімая жена) президента"

від того наріт і дивується весь час

.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:57 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2026 19:37 Ответить
не спить, работаєт, касатік ЗЄльоний !
все свій бордель перетрахіваєт

.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:54 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2026 19:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1dstDInhBaI

У Зеленського буде горіти земля під ногами/ Кінець ілюзій для Шапітолію

Чекалкін- Омелян про - "кращі СПРАВЖНІ менеджери ЗЄРИГОвлади сидять у Кремлі"
показать весь комментарий
09.01.2026 19:48 Ответить
Він швидше за Microsoft оновлює свій софт
показать весь комментарий
09.01.2026 18:54 Ответить
від ЗЄліного софту таргани від сміху в його канцелярії повиздихали.

наприклад, відповідь ШІ (цитата !!!!):
"После Ермака временно исполняющим обязанности был назначен некий Власюк"

.
показать весь комментарий
09.01.2026 19:02 Ответить
Оце молодець!
Зробив шалений пласт роботи!
Одним богам відомо, як він це зумів!
Саме час Володимиру Олександровичу записати потужний відос для 🐏🐑 та звалити на вихідні в ЄС або США.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:58 Ответить
Як від такої праці не подобались жили у праці?
показать весь комментарий
09.01.2026 19:02 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2026 19:41 Ответить
Після Ґеволюціі 1917 року відмовилися від традиційної для монархії "Ставки Ампіратора", її функціонал виконувала Головна Воєнна Рада Червоної Армії. Напередодні "неочікуваного" нападу німців, контрреволюціонер Сралін скасував ту Раду та повернув скрєпну Ставку Ампіратора, тобто себе. Далі, от не знаю - чи була вона потім в ссср, чи є вона зараз на ************? (здається, там якраз Совєт Бєзопасності). А от саме в нас вона й є, хто б сумнівався.
показать весь комментарий
09.01.2026 19:01 Ответить
Слово «ставка» этимологически связано с глаголом «ставить», означая «то, что ставят». Первоначально это был походный шатер полководца (место ставки), а затем развилось в значения: военный штаб (Ставка Верховного Главнокомандующего).

кацапізм в українській мові !!!!

Для офіційних перекладів, пов'язаних із діяльністю Ставки Верховного Головнокомандувача України, зазвичай використовується термін Staff of the Supreme Commander-in-Chief -

штаб верховного головнокомандувача

Але ж ЗЄля - совок !
Дарма що нюха порош..ок,
Так ще й Герцоговиною затягується....

.
показать весь комментарий
09.01.2026 19:14 Ответить
Наполягаю: він монархіст. Сцар. Саме тому "Ставка", а не Совет (хоча ж є вже РНБО!), чи "штаб" - дрібнувато для нього. Штаб є й в батальйону, а ставка?
показать весь комментарий
09.01.2026 19:21 Ответить
Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога і готувались до повної протидії - до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього, як у Києві....
Ось що видало тільки но це зелене опудало. Взагалі охрінів 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
09.01.2026 19:06 Ответить
Сам здриснув...
показать весь комментарий
09.01.2026 19:08 Ответить
Цікаво скільки вже московських кротів це чмо ознайомило з усіма державними таємницями?
показать весь комментарий
09.01.2026 19:11 Ответить
зутрічне питання:

чи є бодай один патріот у цій "ставці" ?

.
показать весь комментарий
09.01.2026 19:16 Ответить
Да ты шо! Вот теперь все наладится!
показать весь комментарий
09.01.2026 19:15 Ответить
шуфріча, забув внести...
показать весь комментарий
09.01.2026 19:19 Ответить
зєлупа- це саме та гнида, яка страшніша за московські воші.
показать весь комментарий
09.01.2026 19:19 Ответить
Вотетопарень.Деятель ****.
показать весь комментарий
09.01.2026 19:21 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2026 19:59 Ответить
"Ставка" в нього.. Змінює і змінює ту "Ставку" зельдмаршал хрінов.
Коли Моськву спалишь, чи хоча б око собі видалишь, Кутузов..
показать весь комментарий
09.01.2026 19:23 Ответить
Не на тих ставки ставиш, паяц!
показать весь комментарий
09.01.2026 20:07 Ответить
 
 