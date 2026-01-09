Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего
В пятницу, 9 января, президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки верховного главнокомандующего.
Соответствующий указ №39/2026 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Кто вошел в состав Ставки
"Утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лиц:
- Боев Сергей Сергеевич — заместитель Министра обороны Украины
- Буданов Кирилл Алексеевич — руководитель Офиса президента Украины
- Иващенко Олег Иванович — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в указе.
Кого исключили
В то же время из состава Ставки вывели бывшего главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку.
mg42ua
09.01.2026 18:54
громов віталій
09.01.2026 18:52
Тиха Вода #607592
09.01.2026 18:58
