Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

В пятницу, 9 января, президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки верховного главнокомандующего.

Соответствующий указ №39/2026 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто вошел в состав Ставки

"Утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лиц:

Боев Сергей Сергеевич — заместитель Министра обороны Украины

Буданов Кирилл Алексеевич — руководитель Офиса президента Украины

Иващенко Олег Иванович — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в указе.

Читайте также: Глава Службы внешней разведки Иващенко возглавит ГУР, - Зеленский

Кого исключили

В то же время из состава Ставки вывели бывшего главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку.

Читайте также: Зеленский ввел в состав СНБО Буданова и вывел Иващенко