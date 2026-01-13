РУС
Зеленский провел Ставку: обсуждали дроны-перехватчики, ракеты для ПВО и программу PURL

Индустрия дронов

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел во вторник, 13 января, заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где рассмотрели вопросы защиты Украины. 

Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения, информирует Цензор.НЕТ.

Что рассмотрели на Ставке

"Провел сегодня Ставку — вопросы защиты ключевые. Ракеты для ПВО, производство перехватчиков, все необходимое снабжение. Контракты, финансирование. Полностью это мы обеспечиваем", — сказал Зеленский.

Президент акцентировал: важно, чтобы было реальное и своевременное выполнение всех договоренностей с нашими партнерами.

"Программа PURL требует наполнения, и в январе сделано еще недостаточно. Это задача для всей нашей дипломатической команды — как Офиса Президента, так и МИД", — добавил он.

Что такое программа PURL

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

