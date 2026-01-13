Зеленский провел Ставку: обсуждали дроны-перехватчики, ракеты для ПВО и программу PURL
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский провел во вторник, 13 января, заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где рассмотрели вопросы защиты Украины.
Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения, информирует Цензор.НЕТ.
Что рассмотрели на Ставке
"Провел сегодня Ставку — вопросы защиты ключевые. Ракеты для ПВО, производство перехватчиков, все необходимое снабжение. Контракты, финансирование. Полностью это мы обеспечиваем", — сказал Зеленский.
Президент акцентировал: важно, чтобы было реальное и своевременное выполнение всех договоренностей с нашими партнерами.
"Программа PURL требует наполнения, и в январе сделано еще недостаточно. Это задача для всей нашей дипломатической команды — как Офиса Президента, так и МИД", — добавил он.
Что такое программа PURL
- Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
- Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
Тобто я буду скоро їхати, а
на вас поуйви тримайтеся
хто ж тоді ту ставку-тусовку проводив ?
.
.
Юрій Ніколов- Я не дооцінив здібності комбінатора зеленського
Невже місце заплановане Шмигалю? - БЮТ не проголосували( як за відставку Малюка) й Шмигаля не прийняли .
Цікаво, ненависний для КРЕМЛЯ ЛИШ НАВІТЬ ТІЛЬКИ ЗА ПАВУТИНУ, був скинутий РИГОСЛУГАМИ +БЮТ ...
Сьогоднішнього Єрмаківського генПРокурор Кравченко за Януковича непомірно швидко, як випускника вузу, піднімали по кар"єрі у військовій ПРокуратурі Севастополя впритик до "КРИМНАШУ ".(2012р- початок 2014р) Ніхто не замислився , чому ПРи Янику цей орган працював у Севастополі , де лиш там могли бути рашистські військові (фсб) , а не в Сімферополі? Це саме тоді, коли міністр оборони й голова СБУ сиділи з рашистськими паспортами у Києві .
ГенПРокурор України Кравченко - агент Кремля ? Як Татаров та Єрмак?