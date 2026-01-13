Зеленский провел Ставку: обсуждали дроны-перехватчики, ракеты для ПВО и программу PURL

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский провел во вторник, 13 января, заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где рассмотрели вопросы защиты Украины.

информирует Цензор.НЕТ.

Что рассмотрели на Ставке

"Провел сегодня Ставку — вопросы защиты ключевые. Ракеты для ПВО, производство перехватчиков, все необходимое снабжение. Контракты, финансирование. Полностью это мы обеспечиваем", — сказал Зеленский.

Президент акцентировал: важно, чтобы было реальное и своевременное выполнение всех договоренностей с нашими партнерами.

"Программа PURL требует наполнения, и в январе сделано еще недостаточно. Это задача для всей нашей дипломатической команды — как Офиса Президента, так и МИД", — добавил он.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

