Ставка приняла решение повысить эффективность "Линии дронов", - Умеров

Индустрия дронов

Во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего 13 января участники приняли решение повысить эффективность "Линии дронов" и обеспечить ее необходимыми ресурсами.

Об этом секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Линия дронов

По его словам, на Ставке рассмотрели развитие военно-политической обстановки и перспективы России в первом полугодии 2026 года, с отдельным фокусом на "дроновую и технологическую составляющую".

Также обсудили возможности Сил обороны по наращиванию беспилотной составляющей.

По итогам заседания приняли решение повысить эффективность "Линии дронов", а также усилить ее управление и обеспечить необходимыми ресурсами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел Ставку: обсуждали дроны-перехватчики, ракеты для ПВО и программу PURL

Распределение средств

Кроме того, Министерство обороны получило поручение упорядочить и обеспечить распределение средств между средствами поражения и найти дополнительные финансовые резервы для покрытия насущных потребностей Сил обороны. В то же время особое внимание на заседании уделили масштабированию производства дронов на оптоволокне с учетом дальности и точности поражения.

"Беспилотные технологии — один из ключевых факторов сдерживания врага. Решения Ставки направлены на системное усиление этой способности", — добавил Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский ударно-разведывательный НРК Zmiy Droid 12.7 допущен к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТО