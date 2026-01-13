Ставка приняла решение повысить эффективность "Линии дронов", - Умеров
Индустрия дронов
Во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего 13 января участники приняли решение повысить эффективность "Линии дронов" и обеспечить ее необходимыми ресурсами.
Об этом секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Линия дронов
По его словам, на Ставке рассмотрели развитие военно-политической обстановки и перспективы России в первом полугодии 2026 года, с отдельным фокусом на "дроновую и технологическую составляющую".
- Также обсудили возможности Сил обороны по наращиванию беспилотной составляющей.
- По итогам заседания приняли решение повысить эффективность "Линии дронов", а также усилить ее управление и обеспечить необходимыми ресурсами.
Распределение средств
Кроме того, Министерство обороны получило поручение упорядочить и обеспечить распределение средств между средствами поражения и найти дополнительные финансовые резервы для покрытия насущных потребностей Сил обороны. В то же время особое внимание на заседании уделили масштабированию производства дронов на оптоволокне с учетом дальности и точности поражения.
"Беспилотные технологии — один из ключевых факторов сдерживания врага. Решения Ставки направлены на системное усиление этой способности", — добавил Умеров.
