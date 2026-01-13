РУС
Ставка приняла решение повысить эффективность "Линии дронов", - Умеров

Индустрия дронов

дроны для ВСУ

Во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего 13 января участники приняли решение повысить эффективность "Линии дронов" и обеспечить ее необходимыми ресурсами.

Об этом секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Линия дронов

По его словам, на Ставке рассмотрели развитие военно-политической обстановки и перспективы России в первом полугодии 2026 года, с отдельным фокусом на "дроновую и технологическую составляющую".

  • Также обсудили возможности Сил обороны по наращиванию беспилотной составляющей.
  • По итогам заседания приняли решение повысить эффективность "Линии дронов", а также усилить ее управление и обеспечить необходимыми ресурсами.

Распределение средств

Кроме того, Министерство обороны получило поручение упорядочить и обеспечить распределение средств между средствами поражения и найти дополнительные финансовые резервы для покрытия насущных потребностей Сил обороны. В то же время особое внимание на заседании уделили масштабированию производства дронов на оптоволокне с учетом дальности и точности поражения.

"Беспилотные технологии — один из ключевых факторов сдерживания врага. Решения Ставки направлены на системное усиление этой способности", — добавил Умеров.

значить Zельоні Гниди почнуть більше красти
показать весь комментарий
13.01.2026 22:39 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2026 22:41 Ответить
Брехун на брехуні сидить і брехуном поганяє...Одні обіцянки..
показать весь комментарий
13.01.2026 22:42 Ответить
Лінія дронів? Північ країни 24/7 тривоги.
показать весь комментарий
13.01.2026 22:45 Ответить
Тільки не б переборщити з ефективністю, а то можуть і до Майамі дістати.
показать весь комментарий
13.01.2026 22:46 Ответить
На ставці прийняли рішення повернути крадене, але родичі не дозволили.
показать весь комментарий
13.01.2026 22:50 Ответить
Мародери ніколи не подбають за народ, лише збагачення своєї кишені
показать весь комментарий
13.01.2026 22:52 Ответить
С завтрашнего дня дроны резко начнут выше, дальше и быстрее летать. А некоторые даже сами размножаться и почковаться. Вот так вот
показать весь комментарий
13.01.2026 22:56 Ответить
Чебурек на Палм-Біч ставку проводив?
показать весь комментарий
13.01.2026 23:12 Ответить
А шо такоє, «Лінія дронів» була не ефективна?
показать весь комментарий
13.01.2026 23:20 Ответить
 
 