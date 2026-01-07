Украинский ударно-разведывательный НРК Zmiy Droid 12.7 допущен к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТО

Индустрия дронов

Допущен к эксплуатации в Силах обороны Украины новый ударно-разведывательный наземный роботизированный комплекс Zmiy Droid 12.7 украинского производства. Он предназначен для выполнения широкого спектра военных задач в условиях боевых действий высокой интенсивности.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о Zmiy Droid?

НРК Zmiy Droid 12.7 разработан инженерами двух украинских оружейных предприятий, которые имеют значительный опыт изготовления и применения наземных платформ в условиях высокоинтенсивной войны. Комплекс построен на проверенной в реальных боях платформе Zmiy и оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Wolly с пулеметом калибра 12,7 мм.

Наземная платформа имеет высокую проходимость, может преодолевать сложное бездорожье, песок, снег, неглубокие водные препятствия. Корпус платформы бронирован, имеет защиту от противопехотных мин и может выдержать попадание нескольких FPV-дронов.

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Особенности НРК Zmiy Droid

Как отмечается, особенностью наземного роботизированного комплекса НРК Zmiy Droid 12.7 является его модуль управления, который позволяет оператору управлять платформой и боевым модулем одновременно. Это сокращает время для принятия решений на поле боя. Боевой модуль оснащен системами с искусственным интеллектом, способен захватывать и сопровождать цель в автоматическом режиме.

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Проверены в условиях войны

Такие ударные наземные роботизированные комплексы хорошо зарекомендовали себя в условиях современной войны.

Задокументированы факты поражения с помощью разведывательно-ударного НРК Droid TW 12.7 российского МТ-ЛБ – многоцелевого тягача легкого бронированного.

Еще одним примером успешного боевого применения НРК Droid TW 12.7 было удержание огневой позиции в течение 45 суток подряд. Во время выполнения этой задачи НРК раз в два дня, всего на несколько часов, возвращали в экипаж для проведения техобслуживания, пополнения боекомплекта и зарядки аккумуляторной батареи.

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"Главная задача таких НРК - замена солдата на поле боя, в зоне наибольшего риска поражения", - отмечают в Минобороны.