Школы по подготовке пилотов БПЛА смогут готовить и сертифицировать операторов НРК, - Минобороны
Индустрия дронов
Министерство обороны Украины расширило полномочия школ по подготовке пилотов БПЛА и разрешило им готовить и сертифицировать операторов наземных роботизированных комплексов и инструкторов по подготовке.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Так, согласно приказу министра обороны Дениса Шмыгаля, они получили право разрабатывать программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации операторов НРК и инструкторов.
Кто сможет учиться?
Такую подготовку смогут пройти как военнослужащие, так и гражданские лица.
Если кандидат еще не является военным, воинская часть может предоставить ему ваучер на обучение и после прохождения курса в сертифицированной школе он или она сможет мобилизоваться именно на эту специальность.
Что нового?
Отмечается, что такое нововведение позволит оперативно адаптировать программы подготовки операторов и инструкторов с учетом технологических изменений и появления новых образцов НРК.
Также сообщается, что:
- Вооруженные Силы Украины будут проверять качество подготовки,
- Минобороны будет обеспечивать соответствие учебных программ требованиям Сил обороны.
