Школы по подготовке пилотов БПЛА смогут готовить и сертифицировать операторов НРК, - Минобороны

Министерство обороны Украины расширило полномочия школ по подготовке пилотов БПЛА и разрешило им готовить и сертифицировать операторов наземных роботизированных комплексов и инструкторов по подготовке.

Так, согласно приказу министра обороны Дениса Шмыгаля, они получили право разрабатывать программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации операторов НРК и инструкторов.

Кто сможет учиться?

Такую подготовку смогут пройти как военнослужащие, так и гражданские лица.

Если кандидат еще не является военным, воинская часть может предоставить ему ваучер на обучение и после прохождения курса в сертифицированной школе он или она сможет мобилизоваться именно на эту специальность.

Что нового?

Отмечается, что такое нововведение позволит оперативно адаптировать программы подготовки операторов и инструкторов с учетом технологических изменений и появления новых образцов НРК.

Также сообщается, что:

Вооруженные Силы Украины будут проверять качество подготовки,

Минобороны будет обеспечивать соответствие учебных программ требованиям Сил обороны.

