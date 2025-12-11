Школи з підготовки пілотів БпЛА зможуть готувати та сертифікувати операторів НРК, - Міноборони

Індустрія дронів

Міністерство оборони України розширило повноваження шкіл з підготовки пілотів БПЛА і дозволило їм готувати та сертифікувати операторів наземних роботизованих комплексів та інструкторів з підготовки.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Так, згідно з наказом міністра оборони Дениса Шмигаля, вони отримали право розробляти програми підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації операторів НРК та інструкторів.

Хто зможе навчатися?

Таку підготовку зможуть пройти як військовослужбовці, так і цивільні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сертифіковано перші 7 шкіл операторів наземних роботизованих комплексів, - Міноборони

Якщо кандидат ще не є військовим, військова частина може надати йому ваучер на навчання і після проходження курсу в сертифікованій школі він чи вона зможе мобілізуватися саме на цю спеціальність.

Що нового?

Зазначається, що таке нововведення дозволить оперативно адаптовувати програми підготовки операторів та інструкторів з урахуванням технологічних змін та появи нових зразків НРК.

Також повідомляється, що:

Збройні Сили України перевірятимуть якість підготовки,

Міноборони забезпечуватиме відповідність навчальних програм вимогам Сил оборони.

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