Школи з підготовки пілотів БпЛА зможуть готувати та сертифікувати операторів НРК, - Міноборони
Індустрія дронів
Міністерство оборони України розширило повноваження шкіл з підготовки пілотів БПЛА і дозволило їм готувати та сертифікувати операторів наземних роботизованих комплексів та інструкторів з підготовки.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Так, згідно з наказом міністра оборони Дениса Шмигаля, вони отримали право розробляти програми підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації операторів НРК та інструкторів.
Хто зможе навчатися?
Таку підготовку зможуть пройти як військовослужбовці, так і цивільні.
Якщо кандидат ще не є військовим, військова частина може надати йому ваучер на навчання і після проходження курсу в сертифікованій школі він чи вона зможе мобілізуватися саме на цю спеціальність.
Що нового?
Зазначається, що таке нововведення дозволить оперативно адаптовувати програми підготовки операторів та інструкторів з урахуванням технологічних змін та появи нових зразків НРК.
Також повідомляється, що:
- Збройні Сили України перевірятимуть якість підготовки,
- Міноборони забезпечуватиме відповідність навчальних програм вимогам Сил оборони.
Будь ласка, зачекайте...
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