Поставки наземных роботизированных комплексов для ВСУ превысили 100% заказа, - Минобороны

В 2025 году Министерство обороны Украины полностью выполнило заявку Вооруженных сил на поставку наземных роботизированных комплексов (НРК), а объемы поставок даже превысили запланированные показатели.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Агентство оборонных закупок Минобороны перевыполнило плановые показатели поставки НРК - объемы поставок превысили 100% заказа Вооруженных сил Украины.

Дополнительным инструментом обеспечения военных стала цифровая платформа DOT-Chain Defence, через которую подразделения получили 62 наземных роботизированных комплекса. Такой механизм, по словам министра, позволяет оперативно закрывать точечные потребности войска и быстро масштабировать эффективные технологические решения.

Шмыгаль подчеркнул, что развитие и масштабирование НРК является составляющей системного подхода к человекоцентричной обороне.

"Технологии работают на главное - сохранение личного состава и повышение эффективности выполнения боевых задач", - отметил министр обороны.

