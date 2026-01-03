Беспилотная эвакуация и подземные стабпункты: как медслужба ВСУ отвечает на вызовы современной войны, - Сырский. ФОТОрепортаж

На совещании по развитию медицинской службы обсудили беспилотную эвакуацию раненых, подземные стабилизационные пункты и обновление медицинских аптечек с учетом реалий современного поля боя.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

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"Современная война ставит нас перед все более сложными вызовами: "килл-зона" может достигать более 20 километров. Поэтому мы постоянно ищем и внедряем новые решения - как организационные, так и технические. Прежде всего это касается эвакуации раненых и оказания им быстрой и эффективной медицинской помощи. Ведь сохранение жизни и здоровья наших военных - безусловный приоритет", - об этом он в очередной раз подчеркнул во время совещания в формате видеоконференцсвязи по вопросам развития медицинской службы.

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"Для меня важно слышать не только доклады от командования и госпитального звена, но и живой опыт непосредственно с "полей" передовой - от медиков, которые первыми оказывают медицинскую помощь раненым и успешно занимаются передовой эвакуацией. Именно их практический опыт является самым ценным и должен быть распространен на все Силы обороны", - отметил Сырский.

Использование НРК для эвакуации раненых

Во время совещания обсудили использование наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых с переднего края.

Условия современного поля боя таковы, что беспилотные эвакуационные платформы становятся главным, а иногда и единственным возможным средством эвакуации раненых в сложных тактических условиях. Все больше подразделений внедряют применение НРК, которые фактически выполняют функции CASEVAC, доставляя раненого с линии боевого столкновения в пункт передачи экипажу медицинской эвакуации.

Прежде всего этот подход используем на Покровском направлении, где сейчас особенно тяжело.

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Создание подземных стабпунктов

Отдельно Сырский заслушал доклад 81-й бригады о создании подземных стабилизационных пунктов. Это еще одно эффективное решение, продиктованное реалиями войны. Заранее подготовленные, замаскированные и хорошо оборудованные подземные пункты позволяют медикам работать сосредоточенно и безопасно и увеличить шансы на спасение раненых. Такой опыт нужно масштабировать.

Также обсудили совершенствование индивидуальных медицинских аптечек в соответствии с современными вызовами поля боя. Скорость их применения напрямую влияет на сохранение жизни, поэтому всячески поддерживаю наработки специалистов центра передового опыта медицинской службы 3-го армейского корпуса.

По итогам совещания определил ключевые направления работы медицинской службы на январь 2026 года. Продолжаем развивать современные подходы к эвакуации раненых с использованием беспилотных систем, улучшать взаимодействие между подразделениями и развертывать сеть углубленных стабилизационных пунктов вдоль всей линии фронта.

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Спасибо военным медикам за ежедневный самоотверженный труд. Желаю сил и выдержки в Новом году. Работаем бок о бок ради общей цели. Слава Украине!" - сообщил Сырский.







