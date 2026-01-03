Безпілотна евакуація та підземні стабпункти: як медслужба ЗСУ відповідає на виклики сучасної війни, - Сирський. ФОТОрепортаж

На нараді з розвитку медичної служби обговорили безпілотну евакуацію поранених, підземні стабілізаційні пункти та оновлення медичних аптечок з урахуванням реалій сучасного поля бою.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сучасна війна ставить нас перед дедалі складнішими викликами: "кіл-зона" може сягати понад 20 кілометрів. Тому ми постійно шукаємо й упроваджуємо нові рішення — як організаційні, так і технічні. Передусім це стосується евакуації поранених і надання їм швидкої та ефективної медичної допомоги. Адже збереження життя й здоров’я наших військових — безумовний пріоритет", - про це вкотре наголосив він під час наради у форматі відеоконференцзв’язку з питань розвитку медичної служби.

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"Для мене важливо чути не лише доповіді від командування та госпітальної ланки, а й живий досвід безпосередньо з "полів" передової — від медиків, які першими надають медичну допомогу пораненим та успішно займаються передовою евакуацією. Саме їхній практичний досвід є найціннішим і має бути поширений на всі Сили оборони", - зазначив Сирський.

Використання НРК для евакуації поранених

Під час наради обговорили використання наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених із переднього краю.

Умови сучасного поля бою такі, що безпілотні евакуаційні платформи стають головним, а інколи і єдиним можливим засобом евакуації поранених в складних тактичних умовах. Дедалі більше підрозділів впроваджують застосування НРК, які фактично виконують функції "CASEVAC", доставляючи пораненого з лінії бойового зіткнення до пункту передачі екіпажу медичної евакуації.

Насамперед цей підхід використовуємо на Покровському напрямку, де зараз особливо важко.

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Створення підземних стабпунктів

Окремо СИрський заслухав доповідь 81-ї бригади щодо створення підземних стабілізаційних пунктів. Це ще одне ефективне рішення, продиктоване реаліями війни. Завчасно підготовлені, замасковані та добре обладнані підземні пункти дають медикам змогу працювати зосереджено й безпечно та збільшити шанси на порятунок поранених. Такий досвід потрібно масштабувати.

"Також обговорили вдосконалення індивідуальних медичних аптечок відповідно до сучасних викликів поля бою. Швидкість їх застосування напряму впливають на збереження життя, тому всіляко підтримую напрацювання фахівців центру передового досвіду медичної служби 3-го армійського корпусу.

"За підсумками наради визначив ключові напрями роботи медичної служби на січень 2026 року. Продовжуємо розвивати сучасні підходи до евакуації поранених із використанням безпілотних систем, покращувати взаємодію між підрозділами та розгортати мережу заглиблених стабілізаційних пунктів уздовж усієї лінії фронту.

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Щиро дякую військовим медикам за щоденну самовіддану працю. Бажаю сил і витримки в Новому році.Працюємо пліч-о-пліч заради спільної мети. Слава Україні!" - повідомив Сирський.







