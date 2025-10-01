Бойові медики зможуть стати парамедиками чи фельдшерами: уряд спростив їм доступ до медичної освіти

Бойові медики рятують інших на війні, проте багато з них набули навичок порятунку життя, не маючи профільної медичної освіти. Водночас досвід, отриманий на полі бою, є неоціненним і може бути використаний після їхнього повернення у цивільній медицині й стати шляхом до нової професії. Відтак розроблення програм реінтеграції бойових медиків Уряд визначив однією з цілей Програми дій на 2025 рік.

"Наше завдання – зробити так, щоб герої, які рятували життя на фронті, могли використати свої знання й досвід і в цивільній медицині. Це прояв поваги, визнання і важливий крок з боку держави назустріч кожному, хто прагне після служби будувати професійну медичну кар’єру", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Для цього команди Міністерства охорони здоров’я і Міністерства освіти і науки за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій внесли необхідні зміни до нормативної бази.

"Бойовий медик щодня рятує життя поранених побратимів. Завдяки фаховому навчанню та досвіду надання медичної допомоги в екстремальних умовах кожен із них має надійну базу для подальшого професійного розвитку в цій сфері. Втім, не всі вони мають дипломи медиків. Спрощення доступу до профільної освіти дасть змогу досвідченим бойовим медикам продовжувати цю почесну справу й у цивільному житті", – міністр оборони України Денис Шмигаль.

Спрощена процедура навчання для бойових медиків

Відтепер бойові медики можуть отримати нову спеціальність у сфері охорони здоров’я і вступити на навчання за спрощеною процедурою. Вони можуть здобути медичну освіту одного з двох рівнів.

Перший варіант – вища освіта (бакалаврат) за спеціальністю "Медсестринство" (спеціалізація "Екстрена медицина") для здобуття кваліфікації парамедика.

Другий – фахова передвища освіта за спеціальністю "Медсестринство" для здобуття кваліфікації медсестри або фельдшера.

Крім того, затверджені професійні стандарти "Екстрений медичний технік" та "Парамедик". Вони спрощують доступ для бойових медиків до працевлаштування у системі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бойові медики, які нині перебувають на фронті, матимуть можливість здобувати освіту дистанційно за скороченими програмами тривалістю два з половиною роки.

Яку освіту можуть здобути бойові медики

Вони можуть здобути вищу освіту парамедика: для осіб із посвідченням учасника бойових дій вступ відбувається за співбесідою, без складання НМТ.

Також доступна фахова передвища освіта для здобуття кваліфікації медсестри чи фельдшера, вступ до якої також не потребує НМТ.

Після завершення навчання (рівень фахової передвищої освіти) бойовий медик може працевлаштуватися парамедиком у службі екстреної медичної допомоги, а протягом двох років підтвердити кваліфікацію — склавши іспит або пройшовши цикл спеціалізації, що триває до трьох місяців.

Працевлаштування бойових медиків

Бойові медики, які вже завершили службу, можуть одразу працевлаштуватися в систему екстреної медичної допомоги на посаду екстреного медичного техніка, навіть якщо не мають цієї кваліфікації.

Ті, хто під час служби виконував обов’язки інструктора з тактичної медицини або старшого бойового медика роти чи батареї, можуть одразу обійняти посаду екстреного медичного техніка першого, найвищого, класу, із такими ж умовами складання іспиту та отримання посвідчення водія.

Паралельно з роботою демобілізовані медики мають змогу дистанційно навчатися: здобути вищу освіту парамедика за скороченою програмою (для учасників бойових дій — вступ за співбесідою, без НМТ) або пройти навчання на медсестру чи фельдшера.

Після завершення фахової передвищої освіти вони можуть одразу перейти на роботу парамедиком і протягом двох років підтвердити професійну кваліфікацію парамедика, склавши іспит або пройшовши тримісячний цикл спеціалізації.

Повною мірою освітні зміни запрацюють у 2026 році, проте цьогоріч запущений пілотний проєкт, який дозволить бойовим медикам вступити на навчання зараз, не втрачаючи року.

"Нещодавно ми ухвалили новий Закон "Про професійну освіту", який відкриває ширші можливості для здобуття нових професій, а також дозволяє інтегрувати у систему освіти досвід, здобутий на фронті. Кваліфікаційні центри, що вже працюють в Україні, стають містком для визнання навичок, отриманих у бойових умовах... Це також важливий крок для медичної освіти: бойові медики зможуть ділитися унікальними знаннями, а серед них з’являться майбутні викладачі, які навчатимуть нове покоління фахівців", — Сергій Бабак, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

