Боевые медики смогут стать парамедиками или фельдшерами: правительство упростило им доступ к медицинскому образованию

Боевые медики спасают других на войне, однако многие из них приобрели навыки спасения жизни, не имея профильного медицинского образования. В то же время опыт, полученный на поле боя, является неоценимым и может быть использован после их возвращения в гражданской медицине и стать путем к новой профессии. Поэтому разработка программ реинтеграции боевых медиков Правительство определило одной из целей Программы действий на 2025 год.

"Наша задача - сделать так, чтобы герои, которые спасали жизни на фронте, могли использовать свои знания и опыт и в гражданской медицине. Это проявление уважения, признания и важный шаг со стороны государства навстречу каждому, кто стремится после службы строить профессиональную медицинскую карьеру", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Для этого команды Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки при поддержке Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций внесли необходимые изменения в нормативную базу.

"Боевой медик ежедневно спасает жизни раненых побратимов. Благодаря профессиональному обучению и опыту оказания медицинской помощи в экстремальных условиях каждый из них имеет надежную базу для дальнейшего профессионального развития в этой сфере. Впрочем, не все они имеют дипломы медиков. Упрощение доступа к профильному образованию позволит опытным боевым медикам продолжать это почетное дело и в гражданской жизни", - министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Упрощенная процедура обучения для боевых медиков

Отныне боевые медики могут получить новую специальность в сфере здравоохранения и поступить на обучение по упрощенной процедуре. Они могут получить медицинское образование одного из двух уровней.

Первый вариант - высшее образование (бакалавриат) по специальности "Медсестринство" (специализация "Экстренная медицина") для получения квалификации парамедика.

Второй - профессиональное предвысшее образование по специальности "Медсестринство" для получения квалификации медсестры или фельдшера.

Кроме того, утверждены профессиональные стандарты "Экстренный медицинский техник" и "Парамедик". Они упрощают доступ для боевых медиков к трудоустройству в системе экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Боевые медики, которые сейчас находятся на фронте, будут иметь возможность получать образование дистанционно по сокращенным программам продолжительностью два с половиной года.

Какое образование могут получить боевые медики

Они могут получить высшее образование парамедика: для лиц с удостоверением участника боевых действий поступление происходит по собеседованию, без сдачи НМТ.

Также доступно профессиональное предвысшее образование для получения квалификации медсестры или фельдшера, поступление в которое также не требует НМТ.

После завершения обучения (уровень профессионального предвысшего образования) боевой медик может трудоустроиться парамедиком в службе экстренной медицинской помощи, а в течение двух лет подтвердить квалификацию - сдав экзамен или пройдя цикл специализации, который длится до трех месяцев.

Трудоустройство боевых медиков

Боевые медики, которые уже завершили службу, могут сразу трудоустроиться в систему экстренной медицинской помощи на должность экстренного медицинского техника, даже если не имеют этой квалификации.

Те, кто во время службы выполнял обязанности инструктора по тактической медицине или старшего боевого медика роты или батареи, могут сразу занять должность экстренного медицинского техника первого, высшего, класса, с такими же условиями сдачи экзамена и получения водительского удостоверения.

Параллельно с работой демобилизованные медики могут дистанционно учиться: получить высшее образование парамедика по сокращенной программе (для участников боевых действий - поступление по собеседованию, без НМТ) или пройти обучение на медсестру или фельдшера.

После завершения профессионального предвысшего образования они могут сразу перейти на работу парамедиком и в течение двух лет подтвердить профессиональную квалификацию парамедика, сдав экзамен или пройдя трехмесячный цикл специализации.

В полной мере образовательные изменения заработают в 2026 году, однако в этом году запущен пилотный проект, который позволит боевым медикам поступить на обучение сейчас, не теряя года.

"Недавно мы приняли новый Закон "О профессиональном образовании", который открывает широкие возможности для получения новых профессий, а также позволяет интегрировать в систему образования опыт, полученный на фронте. Квалификационные центры, которые уже работают в Украине, становятся мостиком для признания навыков, полученных в боевых условиях... Это также важный шаг для медицинского образования: боевые медики смогут делиться уникальными знаниями, а среди них появятся будущие преподаватели, которые будут обучать новое поколение специалистов", - рассказал Сергей Бабак, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

