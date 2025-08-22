Медсилы ВСУ заявили о критической нехватке специалистов: подразделения укомплектованы лишь на 50%
Уровень укомплектованности медицинских служб в войске составляет около 50%, что существенно влияет на способность системы полноценно выполнять свои задачи.
Об этом на брифинге в Укринформе заявила начальник отдела гражданско-военного сотрудничества командования Медицинских сил ВСУ подполковник Наталья Черная, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, сейчас наши подразделения укомплектованы на 50%, поэтому это мешает нам в полном объеме выполнять наши обязанности, потому что не хватает именно людей", - сказала она.
Черная также рассказала, что проблемой является чрезмерная перегрузка госпиталей из-за постоянного поступления раненых.
"Из-за этого мы вынуждены привлекать и гражданские учреждения здравоохранения, с которыми активно сотрудничаем. Также существуют сложности с восстановлением документов военнослужащих, ведь это нужно сделать в сжатые сроки, что не всегда возможно. Кроме того, большое значение имеет психологическая уязвимость наших военных, особенно тех, кто освобожден из плена", - добавила начальница отдела ЦВС Медицинских Сил.
потрібні підготовлені бойові парамедики, а це півроку мінімум
.
Все ясно
де підготовка резерву бойових парамедиків?
мед. добробат Госпітальєри НЕ одержує від держави НІ копійки -
молоді дівчата (більше 2/3 особового складу) працюють виключно добровільно !!!! - без будь якої зарплати.
а молоді бички-ухилянти в цей час топляться в Тисі, бо їм страшно
.
ви ще 40 років ДЕкать будете
По друге який же Марафон-потужник верне нам житло, здоров'я і засоби до існування???!! І все це на ТОТ! Хоча б там каву хто пообіцяв, не кажучи вже про ватний на 73 % Крим-рим.
На території підконтрольній ТЦК мені немає де знаходитись , навіть короткий період ,типу пройти МСЕК, підлікуватись, поселитись десь тощо..
Які будуть потужні поради??? а. Уважно слухаю/читаю...
ЯКШО ТЕБЕ НІЦ НЕДЕРЖИТЬ В УКРАЇНІ І ТИ НЕМАЄШ ПОВЕРТАТИСЯ, ТО ЧОГО ТИ ГАЄШ ЧАС НА УКРАЇНСЬКИХ САЙТАХ ???
Іди працюй в Данії, заробляй там собі житло та пенсію.
На територіях підконтрольних ТЦК ( чи міндічу?*) з переселенців намагаються зідрати навіть лікарі за операцію і всі потужники...
щодо Вашого випаду "особисто тебе відправив.." 🤬 то це найбільш знущально виглядає, бо верховний міндіч просто кинув усіх напризволяще... Виїзджають люди хто як може, через інші країни.
п.с. аби не було патріотизму, то побрали б "сертифікати" і виплати, так багато хто робить на ТОТ, купляють на той сертифікат хату подалі від війни. І медицина умовно страхова а не так як у "українських бариг". Всі люди спілкуються, знають як економічно по різному тут і там
Бо ти і в Данії ніц незаробиш.
PS. У мене на підприємстві така сама дупа з кадрами
От буде й "наступ у марафоні".
Покажуть каву в Криму, фотошоп зруйнованого моста..... а навколо асфальтоукладчики з косами стоять... і тиша...
Це ж було видно, ще у 2022році! Але тоді, масово виїздили, всі власники цих професій, за межі України!!! А ота челядь, з РНБОУ, КМУ, держСекретарів, лише гроші отримувала на посадах, під контролем Оманських зрадників!!! А де тонко, там і прорвалося!! Акакаяразніца …
Ну, хоть паржом, на квартилальних гнид95??
і таких там тисячі