РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10801 посетитель онлайн
Новости Нехватка специалистов в Медсилах
1 690 40

Медсилы ВСУ заявили о критической нехватке специалистов: подразделения укомплектованы лишь на 50%

Медсилы ВСУ заявили об острой нехватке работников

Уровень укомплектованности медицинских служб в войске составляет около 50%, что существенно влияет на способность системы полноценно выполнять свои задачи.

Об этом на брифинге в Укринформе заявила начальник отдела гражданско-военного сотрудничества командования Медицинских сил ВСУ подполковник Наталья Черная, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сейчас наши подразделения укомплектованы на 50%, поэтому это мешает нам в полном объеме выполнять наши обязанности, потому что не хватает именно людей", - сказала она.

Черная также рассказала, что проблемой является чрезмерная перегрузка госпиталей из-за постоянного поступления раненых.

"Из-за этого мы вынуждены привлекать и гражданские учреждения здравоохранения, с которыми активно сотрудничаем. Также существуют сложности с восстановлением документов военнослужащих, ведь это нужно сделать в сжатые сроки, что не всегда возможно. Кроме того, большое значение имеет психологическая уязвимость наших военных, особенно тех, кто освобожден из плена", - добавила начальница отдела ЦВС Медицинских Сил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сырский провел совещание с военными медиками: Нужно масштабировать применение НРК для эвакуации раненых. ФОТОрепортаж

Автор: 

кадры (618) ВСУ (6859) Командование медицинских сил (21)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Потужна політика Потужного лідора.
Все ясно
показать весь комментарий
22.08.2025 20:03 Ответить
+9
Так медиків повно - візьміть будь-яке ВЛК їх по 4-5 десятків в районному, більше сотні в міському, а про обласне, чи республіканське взагалі мовчу. І всі такі круті фахівці, що вимагають безрукому, або безногому щорічне переобстеження - бо може трапитись чудо - кінцівка відросте.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:24 Ответить
+6
Цікаво: а як блогери-політруки зібралися "йти на Москву", якщо банально немає ким комплектувати медичні підрозділи?

PS. У мене на підприємстві така сама дупа з кадрами
показать весь комментарий
22.08.2025 20:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на рівні поліцейських той т.зв. їхній "такмед" можна вивчити за пару тижнів, а то й за тиждень

потрібні підготовлені бойові парамедики, а це півроку мінімум

.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:14 Ответить
Так медиків повно - візьміть будь-яке ВЛК їх по 4-5 десятків в районному, більше сотні в міському, а про обласне, чи республіканське взагалі мовчу. І всі такі круті фахівці, що вимагають безрукому, або безногому щорічне переобстеження - бо може трапитись чудо - кінцівка відросте.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:24 Ответить
Потужна політика Потужного лідора.
Все ясно
показать весь комментарий
22.08.2025 20:03 Ответить
Ясно, тим хто воює, а іншим - ні, бо бояться про ЦЕ думати.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:09 Ответить
тут до командвання Мед сил ЗСУ питання:

де підготовка резерву бойових парамедиків?

мед. добробат Госпітальєри НЕ одержує від держави НІ копійки -
молоді дівчата (більше 2/3 особового складу) працюють виключно добровільно !!!! - без будь якої зарплати.

а молоді бички-ухилянти в цей час топляться в Тисі, бо їм страшно

.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:10 Ответить
в рифмі!!! підготовка від зельоних гнид..4 рік ..що Вам ще не зрозуміло?

ви ще 40 років ДЕкать будете
показать весь комментарий
22.08.2025 20:19 Ответить
Для чого їх готувати,щоб там когось лікувати ? Бусіки нових наловлять - а баби іщо наражають . Проблема ж в країні лише в ухилянтах роботязі Петрі та трактористові Івані - сам через них падає обороноздатність країни. Інших проблем нема. От наловим ще півмільйона ухилянтів - за 51 день підготуємо суперкомандос з лопатами кулеби - і будемо пити каву в криму .
показать весь комментарий
22.08.2025 20:20 Ответить
Ти б поцікавилися чому там чоловіків немає.Не від страху.А тому що навіть маючи мед освіту в 95% він піде штурмувати посадку.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:31 Ответить
Мусиш дякувати шо потужний лідор тебе особисто в норвегію відправив і заборонив особисто тобі Україну боронити.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:16 Ответить
Ну по перше я в Данії.
По друге який же Марафон-потужник верне нам житло, здоров'я і засоби до існування???!! І все це на ТОТ! Хоча б там каву хто пообіцяв, не кажучи вже про ватний на 73 % Крим-рим.
На території підконтрольній ТЦК мені немає де знаходитись , навіть короткий період ,типу пройти МСЕК, підлікуватись, поселитись десь тощо..
Які будуть потужні поради??? а. Уважно слухаю/читаю...
показать весь комментарий
22.08.2025 20:58 Ответить
Тим більше.
ЯКШО ТЕБЕ НІЦ НЕДЕРЖИТЬ В УКРАЇНІ І ТИ НЕМАЄШ ПОВЕРТАТИСЯ, ТО ЧОГО ТИ ГАЄШ ЧАС НА УКРАЇНСЬКИХ САЙТАХ ???
Іди працюй в Данії, заробляй там собі житло та пенсію.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:12 Ответить
Питання глобальне : за що жити, де жити, за що харчуватися, за що лікуватися і відновлюватися. В тому числі людям з інвалідністю та пенсіонерам у поважному віці????
На територіях підконтрольних ТЦК ( чи міндічу?*) з переселенців намагаються зідрати навіть лікарі за операцію і всі потужники...
щодо Вашого випаду "особисто тебе відправив.." 🤬 то це найбільш знущально виглядає, бо верховний міндіч просто кинув усіх напризволяще... Виїзджають люди хто як може, через інші країни.
п.с. аби не було патріотизму, то побрали б "сертифікати" і виплати, так багато хто робить на ТОТ, купляють на той сертифікат хату подалі від війни. І медицина умовно страхова а не так як у "українських бариг". Всі люди спілкуються, знають як економічно по різному тут і там
показать весь комментарий
22.08.2025 21:11 Ответить
Ще раз, НЕ ГАЙ ЧАС НА УКРАЇНСЬКИХ САЙТАХ.
Бо ти і в Данії ніц незаробиш.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:14 Ответить
Цікаво: а як блогери-політруки зібралися "йти на Москву", якщо банально немає ким комплектувати медичні підрозділи?

PS. У мене на підприємстві така сама дупа з кадрами
показать весь комментарий
22.08.2025 20:06 Ответить
Арабів та сирійців привезуть . Головне ,щоб держава Україна була - ніхто ж не обіцяв ,що вона має бути населена етнічними українцями. Головна ціль державної політики - збереження територій ,а не людей . Офіцерів же нагинають за втрату територій , а не людей ...
показать весь комментарий
22.08.2025 20:26 Ответить
Поки везуть з Бангладешу. Там здається більшість мусліми, тобто тестування вже йде.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:02 Ответить
Їм ( лохторату) обіцяли "країну в смартфоні" ?
От буде й "наступ у марафоні".
Покажуть каву в Криму, фотошоп зруйнованого моста..... а навколо асфальтоукладчики з косами стоять... і тиша...
показать весь комментарий
22.08.2025 21:01 Ответить
А як вони зібралися робити кожного дня від 1 ракети з дальністю 3000 м., пардон КМ... ????? То що можно подумати ??? Тільки те що Населенню успішно розрідили мізки Марафоном. І ллється і ллється потужний струмок Незламності прямо з екрану в очі
показать весь комментарий
22.08.2025 21:13 Ответить
А більше і не потрібно! Комплектація іншими військовослужбовцями 5%-30%. Ви ж не хочете, щоб ЗСУ стала медичною організацією
показать весь комментарий
22.08.2025 20:07 Ответить
Можна вигнати держліксужбу на фронт, заодно ліки трохи здешевіют .
показать весь комментарий
22.08.2025 20:09 Ответить
Коли медичних працівників, яких мобілізували, відправили кого артилеристом, а кого мінометником, то дійсно не вистачить медичного персоналу.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:09 Ответить
Такого нема, командирують ВТЗ, ВМЗ і синяків. Медиків після Авдіївки не трогають, навіть таких як мій колишній водій-санітар.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:13 Ответить
В каких силах ВСУ полная укомплектованность? Да уж. Да не может того быть! Все определенно збс, не смотря на всякие ипсо.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:10 Ответить
Мудрість, сидільців СТАВКИ та нікчемні сидіння, отих шмигаля-стипанишиної, проявилися їх НІКЧЕМНІСТЮ і ПРОВАЛАМИ, від їх ось таких результаті!!
Це ж було видно, ще у 2022році! Але тоді, масово виїздили, всі власники цих професій, за межі України!!! А ота челядь, з РНБОУ, КМУ, держСекретарів, лише гроші отримувала на посадах, під контролем Оманських зрадників!!! А де тонко, там і прорвалося!! Акакаяразніца …
Ну, хоть паржом, на квартилальних гнид95??
показать весь комментарий
22.08.2025 20:11 Ответить
Комплектуйте тими хто випустив всіх мужиків за кордон.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:13 Ответить
Не повірите, мене усунули з медичної посади у бойовому підрозділі (мій аккаунт забанений, цей - внучатої пра-правнучки Генерала Ватутіна). Вах какими спецамі розкидуються! А ця ЦВС-ниця каже, що людей не вистачає…
показать весь комментарий
22.08.2025 20:18 Ответить
а військовозобов язаними жінками не пробували комплектувати?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:19 Ответить
вами тобто ?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:26 Ответить
******* жіночки за рівність прав.))) Про рівність обов'язків вони нічого не говорять )) Не плутайте ))
показать весь комментарий
22.08.2025 20:31 Ответить
Ну, потрібно було менше дипломованих медиків використовувати як стрільців.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:24 Ответить
Ключова причина їх нестачі.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:10 Ответить
в міністр Ляшко разом з вакцинами призивний?
і таких там тисячі
показать весь комментарий
22.08.2025 20:35 Ответить
нелохів від медицини не можна чіпати, "иліта"
показать весь комментарий
22.08.2025 21:24 Ответить
 
 