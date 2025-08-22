Медсилы ВСУ заявили о критической нехватке специалистов: подразделения укомплектованы лишь на 50%

Уровень укомплектованности медицинских служб в войске составляет около 50%, что существенно влияет на способность системы полноценно выполнять свои задачи.

Об этом на брифинге в Укринформе заявила начальник отдела гражданско-военного сотрудничества командования Медицинских сил ВСУ подполковник Наталья Черная, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сейчас наши подразделения укомплектованы на 50%, поэтому это мешает нам в полном объеме выполнять наши обязанности, потому что не хватает именно людей", - сказала она.

Черная также рассказала, что проблемой является чрезмерная перегрузка госпиталей из-за постоянного поступления раненых.

"Из-за этого мы вынуждены привлекать и гражданские учреждения здравоохранения, с которыми активно сотрудничаем. Также существуют сложности с восстановлением документов военнослужащих, ведь это нужно сделать в сжатые сроки, что не всегда возможно. Кроме того, большое значение имеет психологическая уязвимость наших военных, особенно тех, кто освобожден из плена", - добавила начальница отдела ЦВС Медицинских Сил.

