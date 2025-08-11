Сырский провел совещание с военными медиками: Нужно масштабировать применение НРК для эвакуации раненых. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что война и основные средства поражения меняются.

"Ударные дроны существенно увеличивают глубину фронта - при таких условиях значительно усложнилась эвакуация раненых с поля боя. Это один из проблемных вопросов, которые были рассмотрены на ежемесячном совещании по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины", - отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ заслушал доклады командующего Медицинских сил, руководителей медицинских служб группировок войск и армейских корпусов, которые приняли полосы ответственности и приступили к выполнению поставленных задач.

"На совещании обсудили состояние возможностей медицинских подразделений, формирование и применение отдельных медицинских батальонов, укомплектованность медицинских отделов новых АК и тому подобное.



В нынешних обстоятельствах на поле боя все труднее соблюдать требования по оперативной эвакуации. Однако мы должны искать эффективные ответы на эти вызовы. Кроме улучшения подготовки и обеспечения личного состава и медицинских подразделений, ситуацию можно улучшить благодаря новым техническим подходам к эвакуации, в частности через применение беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов (НРК). О своем положительном опыте в этой сфере доложили представители Десантно-штурмовых войск, конкретно - 25-й отдельной воздушно-десантной бригады", - рассказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ определил задачи по развитию медицинской службы в ВСУ.

"Нам следует масштабировать применение НРК для эвакуации раненых, улучшить обеспечение медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой, реализовать другие логистические и организационные решения для своевременной транспортировки раненых и оказания им квалифицированной помощи. Главная цель - сохранение жизни и здоровья защитников Украины, которые держат на себе фронт", - подытожил он.

