Сирський провів нараду із військовими медиками: Варто масштабувати застосування НРК для евакуації поранених. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань військової медицини та медичного забезпечення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що війна та основні засоби ураження змінюються.

"Ударні дрони суттєво збільшують глибину фронту – за таких умов значно ускладнилася евакуація поранених з поля бою. Це одне з проблемних питань, які було розглянуто на щомісячній нараді з питань військової медицини та медичного забезпечення Збройних Сил України", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ заслухав доповіді командувача Медичних сил, керівників медичних служб угруповань військ та армійських корпусів, що прийняли смуги відповідальності й приступили до виконання поставлених завдань.

Сирський провів нараду із медиками ЗСУ Що обговорювали

"На нараді обговорили стан спроможностей медичних підрозділів, формування та застосування окремих медичних батальйонів, укомплектованість медичних відділів нових АК тощо.

За нинішніх обставин на полі бою дедалі важче дотримуватися вимог щодо оперативної евакуації. Однак маємо шукати ефективні відповіді на ці виклики. Крім поліпшення підготовки і забезпечення особового складу та медичних підрозділів, ситуацію можливо покращити завдяки новим технічним підходам до евакуації, зокрема через застосування безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів (НРК). Про свій позитивний досвід у цій сфері доповіли представники Десантно-штурмових військ, конкретно – 25-ї окремої повітрянодесантної бригади", - розповів Сирський.

Сирський провів нараду із медиками ЗСУ Що обговорювали

Головнокомандувач ЗСУ визначив завдання щодо розвитку медичної служби в ЗСУ.

Сирський провів нараду із медиками ЗСУ Що обговорювали

"Нам слід масштабувати застосування НРК для евакуації поранених, поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою, реалізувати інші логістичні й організаційні рішення для своєчасного транспортування поранених та надання їм кваліфікованої допомоги. Головна мета – збереження життя та здоров’я захисників України, які тримають на собі фронт", - підсумував він.

Сирський провів нараду із медиками ЗСУ Що обговорювали
Сирський провів нараду із медиками ЗСУ Що обговорювали

ЗСУ (7836) Сирський Олександр (704) Командування медичних сил (21) медична евакуація (6)


Зара розпал дрочки на слово "масштабувати".
показати весь коментар
11.08.2025 14:01 Відповісти
Медики, в ****....тут як би на евак зібрати якусь копійку....а Остапа понесло в нрк...
Цим мають займатися команди, на подобу fpv- дроноводам, а не санітари.....
Мають бути евакбригади, зі всім необхідним матеріальним забезпеченням. і підготовленими людьми....
Чи він думає, що достатньо поставити задачу, і все відразу маштабується....
Сказочний довбо-об....
показати весь коментар
11.08.2025 14:26 Відповісти
Ти диви, як грає роль "обєскпокоєнного " пораненими.
Сирок російський, пошехонський, хто там тобою керує з раші? Яка служба? Чи напряму з кремля?
Як послідовно й активно ця обвисла русская губєнь здає територію України.
показати весь коментар
11.08.2025 14:01 Відповісти
Вот ты совсем больная на голову, к Сырскому можно относится по разному, он как и многие наши генералы и офицеры не без недостатков, но считать его агентом кремля, это уже диагноз на грани слабоумия, но ты же явно не настолько глупа (или да), так зачем задвигаешь телегу про российских агентов в высшем руководстве Украины и ВСУ...

Всем кто пишет про сдачу территорий - орки, при всем своем преимуществе, не смогли захватить за почти четыре года даже трети остатков Донецкой области, захватывая лишь по городку областного значения в среднем раз в год - если это сдача территорий, то агент Сырский крайне плохо выполняет свои обязанности.

Ну и для тех, для кого на четвертом году войны еще не дошло - в противостоянии с многократно превосходящим в численности и вооружении врагом, который традиционно не считается с потерями, в условиях когда Запад поставляет вооружений, которых едва хватает на оборону, единственная разумная стратегия - преимущественно сидеть в обороне медленно разменивая территорию на выгодное для себя соотношение потерь. Так что, ВСУ и дальше будут медленно отходить, по возможности сохраняя личный состав, в расчете что на рф желающих воевать за большие единоразовые выплаты, преимущественно из бедной периферии рф не бесконечны.
показати весь коментар
11.08.2025 15:26 Відповісти
Да пашьол ти *****. Якщо у тебе голова, здорова як узбецька диня, це не значить, що ти повинен ********* пів-сторінки про ряшковаанського агента Сира.
Ти з фронту, зелений обйобок, пишеш ? Чи на присосі у зеленої битлоти за пару срібняків?
Ще раз - на ***, динєголовець.
показати весь коментар
11.08.2025 15:29 Відповісти
Для сирського питання - у скількох автівок (реанімобілі ) на стабпунктах , є дефібрилятори , та балони з медичним киснем ? Отожжж ..(((
показати весь коментар
11.08.2025 14:28 Відповісти
 
 