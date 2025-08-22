Медсили ЗСУ заявили про критичну нестачу фахівців: підрозділи укомплектовані лише на 50%

Рівень укомплектованості медичних служб у війську становить близько 50%, що істотно впливає на здатність системи повноцінно виконувати свої завдання.

Про це на брифінгу в Укрінформі заявила начальниця відділу цивільно-військового співробітництва командування Медичних сил ЗСУ підполковник Наталія Чорна, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, наразі наші підрозділи укомплектовані на 50%, тому це заважає нам в повному обсязі виконувати наші обов'язки, тому що не вистачає саме людей", - сказала вона.

Чорна також розповіла, що проблемою є надмірне перевантаження госпіталів через постійне надходження поранених.

"Через це ми змушені залучати й цивільні заклади охорони здоров’я, з якими активно співпрацюємо. Також існують складнощі з відновленням документів військовослужбовців, адже це потрібно зробити у стислі строки, що не завжди можливо. Окрім того, велике значення має психологічна вразливість наших військових, особливо тих, хто звільнений із полону", - додала додала начальниця відділу ЦВС Медичних Сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський провів нараду із військовими медиками: Варто масштабувати застосування НРК для евакуації поранених. ФОТОрепортаж