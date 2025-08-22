УКР
Новини Брак фахівців у Медсилах
1 773 42

Медсили ЗСУ заявили про критичну нестачу фахівців: підрозділи укомплектовані лише на 50%

Медсили ЗСУ заявили про гострий брак працівників

Рівень укомплектованості медичних служб у війську становить близько 50%, що істотно впливає на здатність системи повноцінно виконувати свої завдання.

Про це на брифінгу в Укрінформі заявила начальниця відділу цивільно-військового співробітництва командування Медичних сил ЗСУ підполковник Наталія Чорна, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, наразі наші підрозділи укомплектовані на 50%, тому це заважає нам в повному обсязі виконувати наші обов'язки, тому що не вистачає саме людей", - сказала вона.

Чорна також розповіла, що проблемою є надмірне перевантаження госпіталів через постійне надходження поранених.

"Через це ми змушені залучати й цивільні заклади охорони здоров’я, з якими активно співпрацюємо. Також існують складнощі з відновленням документів військовослужбовців, адже це потрібно зробити у стислі строки, що не завжди можливо. Окрім того, велике значення має психологічна вразливість наших військових, особливо тих, хто звільнений із полону", - додала додала начальниця відділу ЦВС Медичних Сил.

Автор: 

кадри (317) ЗСУ (7857) Командування медичних сил (22)
Топ коментарі
+10
Потужна політика Потужного лідора.
Все ясно
22.08.2025 20:03 Відповісти
+9
Так медиків повно - візьміть будь-яке ВЛК їх по 4-5 десятків в районному, більше сотні в міському, а про обласне, чи республіканське взагалі мовчу. І всі такі круті фахівці, що вимагають безрукому, або безногому щорічне переобстеження - бо може трапитись чудо - кінцівка відросте.
22.08.2025 20:24 Відповісти
+6
Цікаво: а як блогери-політруки зібралися "йти на Москву", якщо банально немає ким комплектувати медичні підрозділи?

PS. У мене на підприємстві така сама дупа з кадрами
22.08.2025 20:06 Відповісти
на рівні поліцейських той т.зв. їхній "такмед" можна вивчити за пару тижнів, а то й за тиждень

потрібні підготовлені бойові парамедики, а це півроку мінімум

.
22.08.2025 20:14 Відповісти
Так медиків повно - візьміть будь-яке ВЛК їх по 4-5 десятків в районному, більше сотні в міському, а про обласне, чи республіканське взагалі мовчу. І всі такі круті фахівці, що вимагають безрукому, або безногому щорічне переобстеження - бо може трапитись чудо - кінцівка відросте.
22.08.2025 20:24 Відповісти
Ясно, тим хто воює, а іншим - ні, бо бояться про ЦЕ думати.
22.08.2025 20:09 Відповісти
тут до командвання Мед сил ЗСУ питання:

де підготовка резерву бойових парамедиків?

мед. добробат Госпітальєри НЕ одержує від держави НІ копійки -
молоді дівчата (більше 2/3 особового складу) працюють виключно добровільно !!!! - без будь якої зарплати.

а молоді бички-ухилянти в цей час топляться в Тисі, бо їм страшно

.
22.08.2025 20:10 Відповісти
в рифмі!!! підготовка від зельоних гнид..4 рік ..що Вам ще не зрозуміло?

ви ще 40 років ДЕкать будете
22.08.2025 20:19 Відповісти
Для чого їх готувати,щоб там когось лікувати ? Бусіки нових наловлять - а баби іщо наражають . Проблема ж в країні лише в ухилянтах роботязі Петрі та трактористові Івані - сам через них падає обороноздатність країни. Інших проблем нема. От наловим ще півмільйона ухилянтів - за 51 день підготуємо суперкомандос з лопатами кулеби - і будемо пити каву в криму .
22.08.2025 20:20 Відповісти
Ти б поцікавилися чому там чоловіків немає.Не від страху.А тому що навіть маючи мед освіту в 95% він піде штурмувати посадку.
показати весь коментар
Мусиш дякувати шо потужний лідор тебе особисто в норвегію відправив і заборонив особисто тобі Україну боронити.
показати весь коментар
Ну по перше я в Данії.
По друге який же Марафон-потужник верне нам житло, здоров'я і засоби до існування???!! І все це на ТОТ! Хоча б там каву хто пообіцяв, не кажучи вже про ватний на 73 % Крим-рим.
На території підконтрольній ТЦК мені немає де знаходитись , навіть короткий період ,типу пройти МСЕК, підлікуватись, поселитись десь тощо..
Які будуть потужні поради??? а. Уважно слухаю/читаю...
22.08.2025 20:58 Відповісти
Тим більше.
ЯКШО ТЕБЕ НІЦ НЕДЕРЖИТЬ В УКРАЇНІ І ТИ НЕМАЄШ ПОВЕРТАТИСЯ, ТО ЧОГО ТИ ГАЄШ ЧАС НА УКРАЇНСЬКИХ САЙТАХ ???
Іди працюй в Данії, заробляй там собі житло та пенсію.
22.08.2025 21:12 Відповісти
Питання глобальне : за що жити, де жити, за що харчуватися, за що лікуватися і відновлюватися. В тому числі людям з інвалідністю та пенсіонерам у поважному віці????
На територіях підконтрольних ТЦК ( чи міндічу?*) з переселенців намагаються зідрати навіть лікарі за операцію і всі потужники...
щодо Вашого випаду "особисто тебе відправив.." 🤬 то це найбільш знущально виглядає, бо верховний міндіч просто кинув усіх напризволяще... Виїзджають люди хто як може, через інші країни.
п.с. аби не було патріотизму, то побрали б "сертифікати" і виплати, так багато хто робить на ТОТ, купляють на той сертифікат хату подалі від війни. І медицина умовно страхова а не так як у "українських бариг". Всі люди спілкуються, знають як економічно по різному тут і там
22.08.2025 21:11 Відповісти
Ще раз, НЕ ГАЙ ЧАС НА УКРАЇНСЬКИХ САЙТАХ.
Бо ти і в Данії ніц незаробиш.
22.08.2025 21:14 Відповісти
Цікаво: а як блогери-політруки зібралися "йти на Москву", якщо банально немає ким комплектувати медичні підрозділи?

PS. У мене на підприємстві така сама дупа з кадрами
22.08.2025 20:06 Відповісти
Арабів та сирійців привезуть . Головне ,щоб держава Україна була - ніхто ж не обіцяв ,що вона має бути населена етнічними українцями. Головна ціль державної політики - збереження територій ,а не людей . Офіцерів же нагинають за втрату територій , а не людей ...
22.08.2025 20:26 Відповісти
Поки везуть з Бангладешу. Там здається більшість мусліми, тобто тестування вже йде.
22.08.2025 21:02 Відповісти
Їм ( лохторату) обіцяли "країну в смартфоні" ?
От буде й "наступ у марафоні".
Покажуть каву в Криму, фотошоп зруйнованого моста..... а навколо асфальтоукладчики з косами стоять... і тиша...
22.08.2025 21:01 Відповісти
А як вони зібралися робити кожного дня від 1 ракети з дальністю 3000 м., пардон КМ... ????? То що можно подумати ??? Тільки те що Населенню успішно розрідили мізки Марафоном. І ллється і ллється потужний струмок Незламності прямо з екрану в очі
22.08.2025 21:13 Відповісти
А більше і не потрібно! Комплектація іншими військовослужбовцями 5%-30%. Ви ж не хочете, щоб ЗСУ стала медичною організацією
22.08.2025 20:07 Відповісти
Можна вигнати держліксужбу на фронт, заодно ліки трохи здешевіют .
22.08.2025 20:09 Відповісти
Коли медичних працівників, яких мобілізували, відправили кого артилеристом, а кого мінометником, то дійсно не вистачить медичного персоналу.
22.08.2025 20:09 Відповісти
Такого нема, командирують ВТЗ, ВМЗ і синяків. Медиків після Авдіївки не трогають, навіть таких як мій колишній водій-санітар.
22.08.2025 20:13 Відповісти
В каких силах ВСУ полная укомплектованность? Да уж. Да не может того быть! Все определенно збс, не смотря на всякие ипсо.
22.08.2025 20:10 Відповісти
Мудрість, сидільців СТАВКИ та нікчемні сидіння, отих шмигаля-стипанишиної, проявилися їх НІКЧЕМНІСТЮ і ПРОВАЛАМИ, від їх ось таких результаті!!
Це ж було видно, ще у 2022році! Але тоді, масово виїздили, всі власники цих професій, за межі України!!! А ота челядь, з РНБОУ, КМУ, держСекретарів, лише гроші отримувала на посадах, під контролем Оманських зрадників!!! А де тонко, там і прорвалося!! Акакаяразніца …
Ну, хоть паржом, на квартилальних гнид95??
22.08.2025 20:11 Відповісти
Комплектуйте тими хто випустив всіх мужиків за кордон.
22.08.2025 20:13 Відповісти
Не повірите, мене усунули з медичної посади у бойовому підрозділі (мій аккаунт забанений, цей - внучатої пра-правнучки Генерала Ватутіна). Вах какими спецамі розкидуються! А ця ЦВС-ниця каже, що людей не вистачає…
22.08.2025 20:18 Відповісти
а військовозобов язаними жінками не пробували комплектувати?
22.08.2025 20:19 Відповісти
вами тобто ?
22.08.2025 20:26 Відповісти
******* жіночки за рівність прав.))) Про рівність обов'язків вони нічого не говорять )) Не плутайте ))
22.08.2025 20:31 Відповісти
Ну, потрібно було менше дипломованих медиків використовувати як стрільців.
22.08.2025 20:24 Відповісти
Ключова причина їх нестачі.
22.08.2025 21:10 Відповісти
в міністр Ляшко разом з вакцинами призивний?
і таких там тисячі
22.08.2025 20:35 Відповісти
нелохів від медицини не можна чіпати, "иліта"
22.08.2025 21:24 Відповісти
критично ВСЕ
22.08.2025 21:34 Відповісти
Пошукайте серед штурмовиків.
22.08.2025 21:37 Відповісти
 
 