Кабмин повысил зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий
Кабинет Министров Украины принял решение о повышении заработной платы для медиков, которые работают на территориях активных и возможных боевых действий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания правительства в четверг.
"Повышаем зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий. В частности это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян", - говорится в сообщении.
Она отметила, что зарплата для тех, кто работает в зонах боевых действий, будет составлять:
- врачи - 40 тыс. грн;
- средний медперсонал - 27 тыс. грн;
- младший медперсонал - 18 тыс. грн.
В зонах возможных боевых действий заработная плата будет составлять 28 / 18 / 9 тыс. грн соответственно.
"Нам важно поддержать врачей, которые продолжают работать в сверхсложных условиях и ежедневно спасают жизни людей", - отметила Свириденко.
