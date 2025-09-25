Кабмин повысил зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий

Кабинет Министров Украины принял решение о повышении заработной платы для медиков, которые работают на территориях активных и возможных боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания правительства в четверг.

"Повышаем зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий. В частности это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян", - говорится в сообщении.

Она отметила, что зарплата для тех, кто работает в зонах боевых действий, будет составлять:

врачи - 40 тыс. грн;

средний медперсонал - 27 тыс. грн;

младший медперсонал - 18 тыс. грн.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

В зонах возможных боевых действий заработная плата будет составлять 28 / 18 / 9 тыс. грн соответственно.



"Нам важно поддержать врачей, которые продолжают работать в сверхсложных условиях и ежедневно спасают жизни людей", - отметила Свириденко.

Также читайте: МОН объяснило, как будут повышать зарплаты учителям в 2026 году