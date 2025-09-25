РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10179 посетителей онлайн
Новости Зарплата медиков
203 2

Кабмин повысил зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий

зарплата медиков в зоне активных и возможных боевых действий

Кабинет Министров Украины принял решение о повышении заработной платы для медиков, которые работают на территориях активных и возможных боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания правительства в четверг.

"Повышаем зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий. В частности это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян", - говорится в сообщении.

Она отметила, что зарплата для тех, кто работает в зонах боевых действий, будет составлять:

  • врачи - 40 тыс. грн;
  • средний медперсонал - 27 тыс. грн;
  • младший медперсонал - 18 тыс. грн.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

В зонах возможных боевых действий заработная плата будет составлять 28 / 18 / 9 тыс. грн соответственно.

"Нам важно поддержать врачей, которые продолжают работать в сверхсложных условиях и ежедневно спасают жизни людей", - отметила Свириденко.

Также читайте: МОН объяснило, как будут повышать зарплаты учителям в 2026 году

Автор: 

медицина (2543) врачи (1528) Свириденко Юлия (235) заработная плата (2400)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
25.09.2025 19:42 Ответить
Віт таких уравніловок совком тхне.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:42 Ответить
 
 