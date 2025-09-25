УКР
Зарплата медиків
379 2

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

зарплата медиків у зоні активних і можливих бойових дій

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення заробітної плати для медиків, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко за результатами засідання уряду в четвер.

"Підвищуємо зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що зарплата для тих, хто працює в зонах бойових дій, становитиме:

  • лікарі - 40 тис. грн;
  • середній медперсонал — 27 тис. грн;
  • молодший медперсонал — 18 тис. грн.

У зонах можливих бойових дій заробітна плата становитиме 28 / 18 / 9 тис. грн відповідно.

"Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей", - зауважила Свириденко.

медицина (2167) лікарі (1304) Свириденко Юлія (505) зарплата (2303)
