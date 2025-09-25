МОН пояснило, як підвищуватимуть зарплати вчителям у 2026 році

Міністерство освіти і науки ще не розробило механізм підвищення заробітних плат педагогам у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр освіти Оксен Лісовий під час розмови з журналістами, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у проєкті держбюджету на 2026 рік додаткова сума на підвищення зарплат українським вчителям складає 53 мільярди гривень. МОН разом з урядом працює над механізмом використання цих коштів.

Лісовий зазначив, що факт підвищення вже задекларований, а деталі представлять до голосування в парламенті. Міністр додав, що розглядають два варіанти: зміни глибоко в структурі зарплати або спрощену модель підвищення.

На питання про збереження щомісячної "вчительської доплати" у 2 тисячі гривень він відповів, що це залежить від обраного механізму. Затримка з новою схемою доплат пов’язана також з охопленням закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

Кабмін 15 вересня схвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік та передав його до Верховної Ради. Пріоритетами бюджету залишаються безпека, оборона та соціальна стійкість.

