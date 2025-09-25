УКР
Бюджет-2026
721 17

МОН пояснило, як підвищуватимуть зарплати вчителям у 2026 році

Оксен Лісовий: МОН шукає спосіб підвищити зарплату вчителям

Міністерство освіти і науки ще не розробило механізм підвищення заробітних плат педагогам у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр освіти Оксен Лісовий під час розмови з журналістами, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у проєкті держбюджету на 2026 рік додаткова сума на підвищення зарплат українським вчителям складає 53 мільярди гривень. МОН разом з урядом працює над механізмом використання цих коштів.

Лісовий зазначив, що факт підвищення вже задекларований, а деталі представлять до голосування в парламенті. Міністр додав, що розглядають два варіанти: зміни глибоко в структурі зарплати або спрощену модель підвищення.

На питання про збереження щомісячної "вчительської доплати" у 2 тисячі гривень він відповів, що це залежить від обраного механізму. Затримка з новою схемою доплат пов’язана також з охопленням закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

Кабмін 15 вересня схвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік та передав його до Верховної Ради. Пріоритетами бюджету залишаються безпека, оборона та соціальна стійкість.

Топ коментарі
+6
А шо такое, освітянам шо по 4000 долярів на життя не вистачає?
25.09.2025 18:00 Відповісти
+4
Підвищити з/п вчителям? Та не питання!
25.09.2025 18:04 Відповісти
+3
І взагалі, утирки, СОЛДАТАМ піднімайте грошове утримання, а не цім лохам. СОЛДАТАМ.
25.09.2025 18:01 Відповісти
То вже буде штири тищі ойро чи ще ні?Для друга цікавлюся
25.09.2025 17:58 Відповісти
А шо такое, освітянам шо по 4000 долярів на життя не вистачає?
25.09.2025 18:00 Відповісти
І взагалі, утирки, СОЛДАТАМ піднімайте грошове утримання, а не цім лохам. СОЛДАТАМ.
25.09.2025 18:01 Відповісти
Цьому пану слова "найвеличнішого із найвеличніших" не указ?( хай подовжить Яхве його роки нашому сонцесяйному).
25.09.2025 18:03 Відповісти
Грошима з гри монополія будуть платити?
25.09.2025 18:03 Відповісти
За рахунок солдат.
25.09.2025 18:21 Відповісти
МІЛЬЯРДНИЙ ЛІС
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.

"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.

Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.

То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.

Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.

Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022
Анатолій Березенський
25.09.2025 18:04 Відповісти
Ну вот и дождаль учителя . Теперь им зарплаты подымут до 4000$ , как Зеленский обещал. Он ведь не балабол и за слова отвечает ?
25.09.2025 18:04 Відповісти
Підвищити з/п вчителям? Та не питання!
25.09.2025 18:04 Відповісти
Та куди ще підвищувати, коли і так вже давно всі вчителі по 4к баксів отримують, як і обіцяв сонцесяйний.
25.09.2025 18:05 Відповісти
Коли міністр злодій наукових робіт, то яку воно може скласти програму для дітей.
25.09.2025 18:10 Відповісти
«...Війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні священики...»
25.09.2025 18:15 Відповісти
БІТКОЇНАМИ!!
25.09.2025 18:19 Відповісти
Ні, зеленим лайном, до якого вони звикли, потребляючи його сьомий рік.
25.09.2025 18:26 Відповісти
" - §4330!
- каждому!" (С)
25.09.2025 18:22 Відповісти
Що це як не черговий передвиборний популізм ,нещодавно підвищили зарплати прокурорам і поліції (самим незахищеним ) ,в той час як дефіцит бюджету до кінця року складе понад 300 мільярдів гривень . В час коли над країною нависла смертельна загроза в першу чергу має все йти на ЗСУ.
25.09.2025 18:37 Відповісти
Ректор НУБіП отримує зарплату в мільйон гривень,потужно?
25.09.2025 18:40 Відповісти
 
 