Кабмін виділив 6,2 мільярда на доплати вчителям до кінця року

Кабінет Міністрів України розподілив 6,22 млрд грн субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 17 вересня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, здійснено розподіл у 2025 році субвенції в обсязі 6 млрд 218 млн 546,4 тис. грн із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам шкіл за несприятливі умови праці у вересні-грудні 2025 року.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачить збереження доплат учителям у розмірі 2 тис. грн на місяць для збереження надбавки за роботу в складних умовах для педагогічних працівників.

Наприкінці травня міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявляв, що сума "вчительської доплати" в Україні може бути збільшена в 2026 році, якщо буде знайдено додаткове фінансування.

Раніше на той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення посадових окладів для вчителів потребуватиме значних видатків, під час воєнного стану це проблематично.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабмін вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Цього разу дію постанови зупинили із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.

Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці: