Освоєння коштів за 35 бюджетними програмами цього року ще навіть не починалося, – Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що, скасувавши "необов'язкові" та неефективні бюджетні програми, можна спрямовувати на більш нагальні потреби щонайменше 15 млрд грн на рік.

Як розповів Гетманцев у інтерв'ю Укрінформу, за сім місяців 2025 року освоєння коштів у межах 35 бюджетних програм навіть не починалося, 20 програм профінансовані лише на 20% від запланованого рівня, а 30 – тільки на 50%.

"При цьому перед поданням бюджетного законопроєкту на наступний рік жодних висновків із цього, схоже, не зроблено. І мова навіть не про те, що на них передбачено значний ресурс, 15 млрд грн. Ми ж повинні продемонструвати і суспільству, і міжнародним партнерам, що заощаджуємо, боремося за ефективність кожної витраченої гривні та робимо висновки з попередніх прорахунків і помилок", – зазначив Гетманцев.

За його висновками, особливо під час війни держава має відмовитися від неефективних бюджетних програм, які розпорошують дефіцитний фінансовий ресурс.

Також Гетманцев розкритикував плани збереження в наступному році програм на кшталт "Національного кешбеку" чи надання по 100 тис. грн креативним ФОПам.

"До настання реального миру цього просто не має бути. Ми не повинні під час війни вдавати, що в країні панує мир", – переконаний Гетманцев.

Натомість поміж позитивів законопроєкту про держбюджет на 2026 рік він назвав акцент на фінансуванні безпеки та оборони, пропозиції щодо підвищення низки соціальних стандартів, розширення джерел наповнення держказни за рахунок заходів із детінізації.

"Так, це ще не стало основним трендом, не всі можливості виведення економіки з "тіні" враховано, але зроблено дуже важливий крок у правильному напрямі. Вважаю, що при доопрацюванні проєкту бюджету прогнозовані надходження із зазначеного джерела варто збільшити", – сказав Гетманцев.

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна отримала від початку цього року $30,6 млрд зовнішнього фінансування, до кінця року має надійти ще $8,7 млрд.

Раніше Гетманцев говорив, що за останні півтора року державний бюджет недоотримав понад 30 млрд грн унаслідок існування схеми, яка дозволяє уникати оподаткування виграшів.