Україна отримала від партнерів понад $30 мільярдів з початку року, потрібно ще майже $9 млрд, – Марченко

Україна отримала від початку року $30,6 млрд зовнішнього фінансування, до кінця року має надійти ще $8,7 млрд.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час зустрічі із міністрами фінансів та економіки країн "Великої сімки" (G7) та ЄС, представниками Єврокомісії та МВФ у Копенгагені, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За останні три з половиною роки Україна отримала понад $145 млрд міжнародної фінансової допомоги. Це дозволило уряду зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки. З огляду на те, що війна продовжується, виклики для фінансової системи зберігаються, продовження зовнішньої підтримки вкрай важливе", – сказав Марченко.

Він додав, що тільки у 2025 році вже залучено понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування, потреба на поточний рік – $39,3 млрд.

Щодо наступного бюджетного року, голова Мінфіну наголосив, що всі внутрішні фінансові ресурси уряд спрямовує на забезпечення оборонних витрат, а тому для покриття соціальних видатків держава розраховує на допомогу міжнародних партнерів.

Міністр фінансів також обговорив варіанти додаткової фінансової підтримки України, зокрема, можливість реалізації нещодавно презентованої ініціативи Єврокомісії щодо "Репараційного кредиту" під гарантії заморожених російських активів.

Марченко нагадав, що прибутки із заморожених активів Росії вже дозволяють забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету. Так, в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом $50 млрд, що була започаткована в 2024 році, Україна вже отримала від партнерів близько $23 млрд.

Крім того, уряд України залучив 22,6 млрд євро за програмою Ukraine Facility від ЄС в обсязі 50 млрд євро, яка розрахована на 2024-2027 роки.

Очільник українського Мінфіну також обговорив можливість започаткування нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом до кінця року з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Кеммером.

Читайте також: Україна вичерпала можливості для збільшення видатків на оборону, потрібна допомога партнерів, – Підласа

Як повідомлялося, раніше Марченко заявив, що уряд України попередньо оцінює у $150-170 мільярдів потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), переговори щодо якої розпочалися у вересні.

Зокрема, на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні наразі становить $18,1 млрд.