Гетманцев оцінив втрати держбюджету від схем у гральному бізнесі у 20 мільярдів на рік

За останні півтора року державний бюджет недоотримав понад 30 мільярдів гривень внаслідок існування схеми, яка дозволяє уникати оподаткування виграшів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram за результатами засідання ТСК щодо ухилення від оподаткування в гральному бізнесі.

Він навів приклад, що на одного з учасників ринку азартних ігор припадає 7% від загального доходу по галузі, але він виплачує 42% від всіх виграшів, за офіційними даними. Водночас найбільший оператор, який займає 36,2% ринку, виплачує лише 0,03% від всіх виграшів галузі, стверджує депутат.

"Хлопці оприбутковують на рахунок всі ставки через ПРРО, виплачують виграші, а потім, коли податкова донараховує податок, йдуть до суду (найсправедливіший суд у світі) на підставі того, що ДПС не може довести, що виплачувались саме виграші, а не повернення депозиту (хоча ця операція також не звільняється), і суд скасовує рішення ДПС про донарахування", – пояснив Гетманцев, як працює ця схема.

Він додав, що Державна податкова служба не може довести свою позицію у суді, оскільки досі не працює система онлайн-моніторингу, яка мала б збирати дані про ставки та виграші.

"Коло замкнулося. Вічний двигун працює на кишені шахраїв! А ми з вами маємо погодитись з тим, що 95%+ виграшів – це не виграші, а повернення депозитів. Тільки в 2024 році держава на цій схемі втратила 20,1 млрд грн податками. Цього року вже 10,2 млрд", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, лише оголосило тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу сфери азартних ігор. Вона має запрацювати протягом року.