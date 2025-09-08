БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Митники відкопали у вантажному потязі у Європу тисячі пачок нелегальних сигарет. ФОТОрепортаж

Співробітники Державної митної служби виявили понад 4 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку, приховані у вантажних вагонах із залізною рудою.

Нелегальні сигарети виявили під час огляду вантажного потяга на пункті пропуску "Саловка" у неділю, 7 вересня, повідомляє Держмитна служба.

Згідно з товаросупровідними документами, з України в Угорщину у 53 вагонах переміщувалися залізнорудні окатиші, а ще у шістьох – жмих.

Однак митники разом з прикордонниками вирішили разом провести поглиблений огляд потяга.

"Відтак, в одному з вантажних вагонів було виявлено 8 ящиків тютюнових виробів. Коли їх відкопали, то нарахували 3963 пачки сигарет різних торгових марок: "Compliment" у та "Lifa", без акцизної марки", – зазначається у повідомленні.

За результатами виявлення нелегального товару митниця скерувала повідомлення до Бюро економічної безпеки про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 204 Кримінального кодексу України.

Митники відкопали у вантажному потязі тисячі пачок нелегальних сигарет
Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.

За даними дослідження, понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою. Сompliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії. Ця ж фабрика виробляє сигарети під маркою Marvel.

Решта 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).

Автор: 

цигарки (383) тютюн (372) митниця (839) Митний кодекс (48) тіньова економіка (100) митний контроль (205)
Топ коментарі
+4
Ділитися треба! Трафік буде без проблєм.
показати весь коментар
08.09.2025 10:41 Відповісти
+3
Ця новина виєденого яйця не варта,якісь пару ящиків сигарет.Нехай би мадяри курили і обрана вгощали,скоріше сздохне.
показати весь коментар
08.09.2025 10:44 Відповісти
+3
От найшли собі проблему. Мене вражає цинізм влади, що у нас що в країнах ЄС. Під виглядом боротьби з палінням (яко би мотивуючи тим, що вони переймаються здоров'ям людей) влупили акцизний збір до космічних висот. Тепер боряться з контрабандою та фальсифікатами. Зробіть прийнятний розмір акциза і ця проблема відпаде як лайно від підошви. А нєєєє... Шарові бабоси від акциза затьмярюють очі... Та нехай палять кому це потрібно. Наприклад я вже далеко не молодий. Палив, потім не палив, потім знову почав. Це моя особиста справа, якщо я захворію то держава мене за свій рахунок лікувати не буде. Кому яке діло до цього? Хлопцям, ссуки, на передовій розкажіть про шкідливість паління!
показати весь коментар
08.09.2025 10:50 Відповісти
