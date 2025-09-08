Митники відкопали у вантажному потязі у Європу тисячі пачок нелегальних сигарет. ФОТОрепортаж

Співробітники Державної митної служби виявили понад 4 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку, приховані у вантажних вагонах із залізною рудою.

Нелегальні сигарети виявили під час огляду вантажного потяга на пункті пропуску "Саловка" у неділю, 7 вересня, повідомляє Держмитна служба.

Згідно з товаросупровідними документами, з України в Угорщину у 53 вагонах переміщувалися залізнорудні окатиші, а ще у шістьох – жмих.

Однак митники разом з прикордонниками вирішили разом провести поглиблений огляд потяга.

"Відтак, в одному з вантажних вагонів було виявлено 8 ящиків тютюнових виробів. Коли їх відкопали, то нарахували 3963 пачки сигарет різних торгових марок: "Compliment" у та "Lifa", без акцизної марки", – зазначається у повідомленні.

За результатами виявлення нелегального товару митниця скерувала повідомлення до Бюро економічної безпеки про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 204 Кримінального кодексу України.

















Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.

За даними дослідження, понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою. Сompliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії. Ця ж фабрика виробляє сигарети під маркою Marvel.

Решта 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).