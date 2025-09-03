БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
500 мільйонів за місяць: Видатки держбюджету на виплату "Нацкешбеку" встановили новий рекорд

У межах програми "Національний кешбек" держава виплатила 507 мільйонів гривень кешбеку для 3,6 мільйона українців, які відкрили спеціальні рахунки у застосунку "Дія".

Це найбільша сума за місяць від старту програми, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З моменту запуску програми держава витратила на виплати за програмою з держбюджету близько 4 млрд грн.

Як повідомлялося, на початку червня Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек". Ще 1,6 млрд грн на фінансування цієї програми уряд виділив у лютому.

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

+3
Якого милого? На кой прутень зараз ці витрати???
03.09.2025 11:51
+2
Та Зельона влада готова з бюджету мільярди витрачати, тільки б в "Дію" назбирати достатньо даних для оголошення Зеленского переможцем на наступний термін.
03.09.2025 11:55
+2
Так навчились тринькати гроші з іноземної допомоги, від США допомоги вже не буде чим будете дефіцит бюджету покривати ?
03.09.2025 12:12
03.09.2025 11:51
"Національний кешбек" - не користувався, не користуюсь і не збираюсь користуватися. В "ігри" цієї влади не граю.
03.09.2025 11:51
Не хвилюйтеся, ваші гроші за кешбек там не пропадуть - за всі невикористані гроші буде побудовано кілька хатинок на мальовничих берегах Дніпра.
03.09.2025 12:32
Все так. Для цього він і був організован.
Єдина реформа світового рівня яка відбулась в нас, це- поглинання України корупцією з головою!
03.09.2025 12:44
03.09.2025 11:55
Ну на оплату мобилу хватает. Другое дело что это нужно ещё постараться найти украинские товары в украинских магазинах) У меня это в основном стройматериалы в Эпицентре.
03.09.2025 11:56
А тим часом, українське конструкторське бюро "Медоїд", шукає кошти на розробку українського аналога російського комплекту УМПК, так званого КАБу...

"З останнього за два місяці з моменту https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_kab_analog_umpk_vzhe_viprobovujetsja_ta_litaje_ale_potribni_groshi_na_prishvidshennja_rozrobki_video-19301.html першої публічної появи українського КАБа, завдяки кропіткій роботі над системами навігації було досягнуто заданої точності влучання. А поточна мета розробників - досягти дальності польоту при середньовисотному скиданні у 80 км.

Водночас прогрес робіт стримується браком фінансувань, бо на цю розробку державні кошти не надані. Саме тому виробництво дослідних зразків та сама робота над українським КАБом здійснюється коштом самих розробників та завдяки допомозі небайдужих. Зрештою орієнтовна вартість КАБа складає близько 25 тисяч доларів. І звісно кожне його випробування з літака означає додаткові витрати на виробництво нового прототипу."
03.09.2025 12:05
Погоджуюсь. Таке враження що держава саботує все, що може відчутно вплинути на покращення оборони.
03.09.2025 12:14
03.09.2025 12:12
Якщо тринькають, значить впевнені що бабки будуть.
03.09.2025 12:15

