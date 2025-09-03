500 мільйонів за місяць: Видатки держбюджету на виплату "Нацкешбеку" встановили новий рекорд
У межах програми "Національний кешбек" держава виплатила 507 мільйонів гривень кешбеку для 3,6 мільйона українців, які відкрили спеціальні рахунки у застосунку "Дія".
Це найбільша сума за місяць від старту програми, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
З моменту запуску програми держава витратила на виплати за програмою з держбюджету близько 4 млрд грн.
Як повідомлялося, на початку червня Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек". Ще 1,6 млрд грн на фінансування цієї програми уряд виділив у лютому.
Нагадаємо, програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі.
Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.
