У "Дію" почали надходити сертифікати на освітні гранти. Хто може отримати?

У застосунок "Дія" почали надходити електронні сертифікати на освітні гранти для здобувачів вищої освіти цього року вступу.

Підтвердження грантів триватиме до 25 жовтня, повідомили в Міністерстві освіти й науки України.

На початку жовтня гранти почнуть надходити й здобувачам минулого року вступу.

"Кошти гранту перераховують безпосередньо від МОН на спеціальний рахунок закладу вищої освіти для покриття (повністю або частково) вартості навчання за контрактом. Безпосередньо здобувач вищої освіти грантових коштів не отримує. Підставою для перерахування коштів до закладу є підтверджений у "Дії" сертифікат та виданий наказ МОН щодо надання гранту", – розповіли в Міносвіти.

Отримати грант у 2025-2026 навчальному році можуть:

здобувачі першого року навчання (вступ 2025 року) за контрактом на денній формі навчання – за результатами НМТ, відповідно до Порядку реалізації експерименту;

здобувачі другого року навчання (яким було надано грант у 2024 році), які продовжують навчання і не мають академічної чи фінансової заборгованості, – для них передбачено продовження грантової підтримки.

У студентів другого року навчання сертифікати з'являться пізніше. Наразі відбувається підготовка для реалізації цього етапу та доопрацювання технічної можливості. Усі, хто відповідає умовам експерименту, отримають сертифікати на продовження.

Сума гранту для першокурсників визначатиметься за результатами мінімум двох предметів НМТ:

150+ балів (або 140+ балів для спеціальностей з особливою підтримкою) – базова сума від 17 тис. грн на рік.

170+ балів – базова сума від 25 тис. грн на рік.

Сума гранту може збільшуватися з урахуванням коефіцієнтів підтримки окремих спеціальностей. Індивідуальний розмір і підстави нарахування будуть зазначені в сертифікаті в "Дії".

Для здобувачів другого року навчання (вступників 2024 року) сума гранту на 2025-2026 навчальний рік, якщо здобувач не змінює освітню програму, буде індексована пропорційно підвищенню вартості його навчання, але не більш як на 12%.

У разі зміни здобувачем освітньої програми грант зберігається (за умови виконання вимог щодо надання гранту певного рівня на відповідну нову спеціальність), але його сума може змінюватися залежно від нової спеціальності.

Раніше в МОН заявляли, що загальна кількість місць для підготовки бакалаврів в українських закладах вищої освіти значно більша, ніж кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту.

Вищу освіту в Україні наразі здобуває приблизно 10 тис. іноземних студентів, до початку повномасштабної війни їх налічувалося близько 100 тис.