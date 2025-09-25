МОН объяснило, как будут повышать зарплаты учителям в 2026 году

Министерство образования и науки еще не разработало механизм повышения заработных плат педагогам в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр образования Оксен Лисовый во время разговора с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, в проекте госбюджета на 2026 год дополнительная сумма на повышение зарплат украинским учителям составляет 53 миллиарда гривен. МОН вместе с правительством работает над механизмом использования этих средств.

Лисовый отметил, что факт повышения уже задекларирован, а детали представят к голосованию в парламенте. Министр добавил, что рассматривают два варианта: изменения глубоко в структуре зарплаты или упрощенную модель повышения.

На вопрос о сохранении ежемесячной "учительской доплаты" в 2 тысячи гривен он ответил, что это зависит от выбранного механизма. Задержка с новой схемой доплат связана также с охватом учреждений профессионально-технического и профессионального предвысшего образования.

Кабмин 15 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2026 год и передал его в Верховную Раду. Приоритетами бюджета остаются безопасность, оборона и социальная устойчивость.

