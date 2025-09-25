МОН объяснило, как будут повышать зарплаты учителям в 2026 году
Министерство образования и науки еще не разработало механизм повышения заработных плат педагогам в 2026 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр образования Оксен Лисовый во время разговора с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина".
По его словам, в проекте госбюджета на 2026 год дополнительная сумма на повышение зарплат украинским учителям составляет 53 миллиарда гривен. МОН вместе с правительством работает над механизмом использования этих средств.
Лисовый отметил, что факт повышения уже задекларирован, а детали представят к голосованию в парламенте. Министр добавил, что рассматривают два варианта: изменения глубоко в структуре зарплаты или упрощенную модель повышения.
На вопрос о сохранении ежемесячной "учительской доплаты" в 2 тысячи гривен он ответил, что это зависит от выбранного механизма. Задержка с новой схемой доплат связана также с охватом учреждений профессионально-технического и профессионального предвысшего образования.
Кабмин 15 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2026 год и передал его в Верховную Раду. Приоритетами бюджета остаются безопасность, оборона и социальная устойчивость.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.
"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.
Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.
То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.
Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.
Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022
Анатолій Березенський
- каждому!" (С)