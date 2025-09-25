РУС
МОН объяснило, как будут повышать зарплаты учителям в 2026 году

Оксен Лесной: МОН ищет способ повысить зарплату учителям

Министерство образования и науки еще не разработало механизм повышения заработных плат педагогам в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр образования Оксен Лисовый во время разговора с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, в проекте госбюджета на 2026 год дополнительная сумма на повышение зарплат украинским учителям составляет 53 миллиарда гривен. МОН вместе с правительством работает над механизмом использования этих средств.

Лисовый отметил, что факт повышения уже задекларирован, а детали представят к голосованию в парламенте. Министр добавил, что рассматривают два варианта: изменения глубоко в структуре зарплаты или упрощенную модель повышения.

На вопрос о сохранении ежемесячной "учительской доплаты" в 2 тысячи гривен он ответил, что это зависит от выбранного механизма. Задержка с новой схемой доплат связана также с охватом учреждений профессионально-технического и профессионального предвысшего образования.

Кабмин 15 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2026 год и передал его в Верховную Раду. Приоритетами бюджета остаются безопасность, оборона и социальная устойчивость.

Топ комментарии
+3
А шо такое, освітянам шо по 4000 долярів на життя не вистачає?
25.09.2025 18:00 Ответить
+2
Та куди ще підвищувати, коли і так вже давно всі вчителі по 4к баксів отримують, як і обіцяв сонцесяйний.
25.09.2025 18:05 Ответить
+1
МІЛЬЯРДНИЙ ЛІС
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.

"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.

Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.

То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.

Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.

Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022
Анатолій Березенський
25.09.2025 18:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
То вже буде штири тищі ойро чи ще ні?Для друга цікавлюся
25.09.2025 17:58 Ответить
А шо такое, освітянам шо по 4000 долярів на життя не вистачає?
25.09.2025 18:00 Ответить
І взагалі, утирки, СОЛДАТАМ піднімайте грошове утримання, а не цім лохам. СОЛДАТАМ.
25.09.2025 18:01 Ответить
Цьому пану слова "найвеличнішого із найвеличніших" не указ?( хай подовжить Яхве його роки нашому сонцесяйному).
25.09.2025 18:03 Ответить
Грошима з гри монополія будуть платити?
25.09.2025 18:03 Ответить
За рахунок солдат.
25.09.2025 18:21 Ответить
Ну вот и дождаль учителя . Теперь им зарплаты подымут до 4000$ , как Зеленский обещал. Он ведь не балабол и за слова отвечает ?
25.09.2025 18:04 Ответить
Підвищити з/п вчителям? Та не питання!
25.09.2025 18:04 Ответить
Та куди ще підвищувати, коли і так вже давно всі вчителі по 4к баксів отримують, як і обіцяв сонцесяйний.
25.09.2025 18:05 Ответить
Коли міністр злодій наукових робіт, то яку воно може скласти програму для дітей.
25.09.2025 18:10 Ответить
«...Війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні священики...»
25.09.2025 18:15 Ответить
БІТКОЇНАМИ!!
25.09.2025 18:19 Ответить
" - §4330!
- каждому!" (С)
25.09.2025 18:22 Ответить
 
 