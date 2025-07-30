Женщины с медицинским образованием будут автоматически зачисляться на воинский учет, - Кабмин
Кабинет Министров Украины изменил порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Отныне их будут зачислять автоматически, без необходимости в личном присутствии.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Обновленный порядок также предусматривает передачу соответствующей информации от учебных заведений и территориальных центров комплектования (ТЦК) в реестр военнообязанных "Оберіг". Механизм внесения данных в реестр также усовершенствовали.
На воинский учет подлежат женщины с медицинским и фармацевтическим образованием независимо от специализации - это касается врачей, медсестер, провизоров, массажистов, операторов оборудования и тому подобное.
Такие женщины могут получить отсрочку от мобилизации, в частности, в случае воспитания трех и более детей, ухода за ребенком с инвалидностью или по состоянию здоровья.
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Бо на цивілці лікарі скоро будуть смоктати гасла Зеленського з 2019 року замість зарплатні.
У вчителів зарплатня при Зеленському зросла до 4 тис. доларів на місяць 💸 💰
Навіщо їм та медицина? 🤭
Тому це теж небезпечно
І тут засада...
Тоді в СБУ або поліцію.
Зеленський якраз штат працівників СБУ збільшує.
Чим ближче буде кінець війни, тим більше Вові буде потрібно силовиків.
Буду чекати на повістку))
А ще є чудова пропозиція для тцкунів - зупиняти всіх підряд жінок і перевіряти, чи не фармацевти вони часом?
Тільки їх там так відметелять..
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https://www.youtube.com/watch?v=v1Q4Su54iho
PS. Ну і якщо у вас в полі зламалася коробка передач в тракторі - тим більше ніякий ШІ вам її не зладнає
PS. Робот-гуманоїд Т-800 з зовнішністю Шварца буде ремонтувати коробку передач у трактора в полі - зрозуміло