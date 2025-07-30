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Новости Медики в ВСУ
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Женщины с медицинским образованием будут автоматически зачисляться на воинский учет, - Кабмин

медик

Кабинет Министров Украины изменил порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Отныне их будут зачислять автоматически, без необходимости в личном присутствии.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Обновленный порядок также предусматривает передачу соответствующей информации от учебных заведений и территориальных центров комплектования (ТЦК) в реестр военнообязанных "Оберіг". Механизм внесения данных в реестр также усовершенствовали.

На воинский учет подлежат женщины с медицинским и фармацевтическим образованием независимо от специализации - это касается врачей, медсестер, провизоров, массажистов, операторов оборудования и тому подобное.

Такие женщины могут получить отсрочку от мобилизации, в частности, в случае воспитания трех и более детей, ухода за ребенком с инвалидностью или по состоянию здоровья.

Также читайте: Медиков запретили назначать на непрофильные должности в армии, - Минздрав

Автор: 

Кабмин (14077) медицина (2535)


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Топ комментарии
+5
О, то їм не знадобиться йти на поклін до ТЦК, щоб "обновити данні"?
А ще є чудова пропозиція для тцкунів - зупиняти всіх підряд жінок і перевіряти, чи не фармацевти вони часом?
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30.07.2025 14:41 Ответить
+4
Вчителів у Харкові тцкуни б'ють за те, що у них є відстрочка...
Тому це теж небезпечно
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30.07.2025 15:07 Ответить
+2
Це чудова новина. А боргових зобов'язань на них не навішають, без особистої присутності? Дякуємо!
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30.07.2025 14:37 Ответить
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І це добре.
Бо на цивілці лікарі скоро будуть смоктати гасла Зеленського з 2019 року замість зарплатні.
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30.07.2025 14:35 Ответить
Отже, більше молоді піде в педагогічні ВНЗ.
У вчителів зарплатня при Зеленському зросла до 4 тис. доларів на місяць 💸 💰
Навіщо їм та медицина? 🤭
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30.07.2025 14:46 Ответить
Вчителів у Харкові тцкуни б'ють за те, що у них є відстрочка...
Тому це теж небезпечно
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30.07.2025 15:07 Ответить
Маєте правду!
І тут засада...
Тоді в СБУ або поліцію.
Зеленський якраз штат працівників СБУ збільшує.
Чим ближче буде кінець війни, тим більше Вові буде потрібно силовиків.
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30.07.2025 15:40 Ответить
Це чудова новина. А боргових зобов'язань на них не навішають, без особистої присутності? Дякуємо!
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30.07.2025 14:37 Ответить
Без медкомісії?
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30.07.2025 14:39 Ответить
Вони самі собі комісія.
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30.07.2025 14:40 Ответить
Думаю, через пару тижнів - почнуть ставити на облік й призивати жінок з технічною освітою...

Буду чекати на повістку))
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30.07.2025 14:42 Ответить
О, то їм не знадобиться йти на поклін до ТЦК, щоб "обновити данні"?
А ще є чудова пропозиція для тцкунів - зупиняти всіх підряд жінок і перевіряти, чи не фармацевти вони часом?
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30.07.2025 14:41 Ответить
Та відразу по медзакладах рейди)))

Тільки їх там так відметелять..
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30.07.2025 14:44 Ответить
От чому кацапських тролів тут не деактивують?
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30.07.2025 15:03 Ответить
Вже за пять-десять років люді нікому не будуть потрібні, їх замінять роботи під управлінням ШІ... їм будуть плати, щоб не розмножувались, так як їх труд нікому не буде потрібний...
https://bezpeka-veritas.com.ua/robot-humanoid-unitree-g1-edu-advanced-u2/
https://www.youtube.com/watch?v=v1Q4Su54iho
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30.07.2025 15:15 Ответить
Як енергетик можу сказати - ніякий ШІ не відновить вам електропостачання - всі ми пам'ятаємо 22-24-і рр. Ніякий ШІ не залізе на електроопору і не відновить ЛЕП. Звісно, деяки професії відійдуть в минуле - як сталося з купую професій минулого сторіччя - телеграфістки тощо. Так що особисто я не переживаю

PS. Ну і якщо у вас в полі зламалася коробка передач в тракторі - тим більше ніякий ШІ вам її не зладнає
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30.07.2025 15:20 Ответить
Ремонтувати будуть роботи гуманоїди, вже наступного року такі моделі будуть доступні, окрім Китаю їх розробляє Тесла і Амазон, ШІ запросто оцінить поломку ЛЕП чи трактора і надасть варіанти можливого ремонту. По прогнозам 27 рік стане роком масового впровадження роботозованих гуманоїдів.
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30.07.2025 15:30 Ответить
ШІ це не інтелект взагалі - відрубіть йому інтернет і щось спитайте

PS. Робот-гуманоїд Т-800 з зовнішністю Шварца буде ремонтувати коробку передач у трактора в полі - зрозуміло
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30.07.2025 15:36 Ответить
Тепер жінки не підуть вчитися в медичні ВУЗи. Ніхто не хоче бути ресурсом у війні.
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30.07.2025 15:05 Ответить
Якщо чесно не знав, що ця радянська норма була скасована..те ж саме і пл звязківцям
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30.07.2025 15:40 Ответить
 
 