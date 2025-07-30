Женщины с медицинским образованием будут автоматически зачисляться на воинский учет, - Кабмин

Кабинет Министров Украины изменил порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Отныне их будут зачислять автоматически, без необходимости в личном присутствии.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Обновленный порядок также предусматривает передачу соответствующей информации от учебных заведений и территориальных центров комплектования (ТЦК) в реестр военнообязанных "Оберіг". Механизм внесения данных в реестр также усовершенствовали.

На воинский учет подлежат женщины с медицинским и фармацевтическим образованием независимо от специализации - это касается врачей, медсестер, провизоров, массажистов, операторов оборудования и тому подобное.

Такие женщины могут получить отсрочку от мобилизации, в частности, в случае воспитания трех и более детей, ухода за ребенком с инвалидностью или по состоянию здоровья.

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