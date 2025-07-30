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Новини Медики у ЗСУ
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Жінок із медичною освітою автоматично зараховуватимуть на військовий облік, - Кабмін

медик

Кабінет Міністрів України змінив порядок взяття на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Відтепер їх зараховуватимуть автоматично, без потреби в особистій присутності.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Оновлений порядок також передбачає передачу відповідної інформації від закладів освіти та територіальних центрів комплектування (ТЦК) до реєстру військовозобов’язаних "Оберіг". Механізм внесення даних до реєстру також вдосконалили.

На військовий облік підлягають жінки з медичною та фармацевтичною освітою незалежно від спеціалізації - це стосується лікарів, медсестер, провізорів, масажистів, операторів обладнання тощо.

Такі жінки можуть отримати відстрочку від мобілізації, зокрема, у разі виховання трьох і більше дітей, догляду за дитиною з інвалідністю або за станом здоров’я.

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Автор: 

Кабмін (14263) медицина (2153)


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Топ коментарі
+5
Всі жінки мають бути на обліку по народжуваності. Не родила - ухиляється від обов'язку перед Батьківщиною. Зловили отаку - значить в буса - на ВЛК, далі курс молодої матері й в пологовий. Примусова вагітнізація, інакше через 10 років не буде кому від москалів відбиватися.
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30.07.2025 14:46 Відповісти
+3
О, то їм не знадобиться йти на поклін до ТЦК, щоб "обновити данні"?
А ще є чудова пропозиція для тцкунів - зупиняти всіх підряд жінок і перевіряти, чи не фармацевти вони часом?
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30.07.2025 14:41 Відповісти
+2
Це чудова новина. А боргових зобов'язань на них не навішають, без особистої присутності? Дякуємо!
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30.07.2025 14:37 Відповісти
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І це добре.
Бо на цивілці лікарі скоро будуть смоктати гасла Зеленського з 2019 року замість зарплатні.
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30.07.2025 14:35 Відповісти
Отже, більше молоді піде в педагогічні ВНЗ.
У вчителів зарплатня при Зеленському зросла до 4 тис. доларів на місяць 💸 💰
Навіщо їм та медицина? 🤭
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30.07.2025 14:46 Відповісти
Вчителів у Харкові тцкуни б'ють за те, що у них є відстрочка...
Тому це теж небезпечно
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30.07.2025 15:07 Відповісти
Це чудова новина. А боргових зобов'язань на них не навішають, без особистої присутності? Дякуємо!
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30.07.2025 14:37 Відповісти
Без медкомісії?
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30.07.2025 14:39 Відповісти
Вони самі собі комісія.
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30.07.2025 14:40 Відповісти
Думаю, через пару тижнів - почнуть ставити на облік й призивати жінок з технічною освітою...

Буду чекати на повістку))
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30.07.2025 14:42 Відповісти
О, то їм не знадобиться йти на поклін до ТЦК, щоб "обновити данні"?
А ще є чудова пропозиція для тцкунів - зупиняти всіх підряд жінок і перевіряти, чи не фармацевти вони часом?
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30.07.2025 14:41 Відповісти
Та відразу по медзакладах рейди)))

Тільки їх там так відметелять..
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30.07.2025 14:44 Відповісти
От чому кацапських тролів тут не деактивують?
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30.07.2025 15:03 Відповісти
Вже за пять-десять років люді нікому не будуть потрібні, їх замінять роботи під управлінням ШІ... їм будуть плати, щоб не розмножувались, так як їх труд нікому не буде потрібний...
https://bezpeka-veritas.com.ua/robot-humanoid-unitree-g1-edu-advanced-u2/
https://www.youtube.com/watch?v=v1Q4Su54iho
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30.07.2025 15:15 Відповісти
Як енергетик можу сказати - ніякий ШІ не відновить вам електропостачання - всі ми пам'ятаємо 22-24-і рр. Ніякий ШІ не залізе на електроопору і не відновить ЛЕП. Звісно, деяки професії відійдуть в минуле - як сталося з купую професій минулого сторіччя - телеграфістки тощо. Так що особисто я не переживаю

PS. Ну і якщо у вас в полі зламалася коробка передач в тракторі - тим більше ніякий ШІ вам її не зладнає
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30.07.2025 15:20 Відповісти
Тепер жінки не підуть вчитися в медичні ВУЗи. Ніхто не хоче бути ресурсом у війні.
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30.07.2025 15:05 Відповісти
 
 