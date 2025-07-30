Жінок із медичною освітою автоматично зараховуватимуть на військовий облік, - Кабмін

Кабінет Міністрів України змінив порядок взяття на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Відтепер їх зараховуватимуть автоматично, без потреби в особистій присутності.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Оновлений порядок також передбачає передачу відповідної інформації від закладів освіти та територіальних центрів комплектування (ТЦК) до реєстру військовозобов’язаних "Оберіг". Механізм внесення даних до реєстру також вдосконалили.

На військовий облік підлягають жінки з медичною та фармацевтичною освітою незалежно від спеціалізації - це стосується лікарів, медсестер, провізорів, масажистів, операторів обладнання тощо.

Такі жінки можуть отримати відстрочку від мобілізації, зокрема, у разі виховання трьох і більше дітей, догляду за дитиною з інвалідністю або за станом здоров’я.

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