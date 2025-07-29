У Кривому Розі почались ремонти медзакладів: "Метінвест" Ахметова виділив 200 мільйонів

У співпраці з міською владою компанія "Метінвест" реалізувала масштабні проєкти у міській лікарні №3 Кривого Рогу, а також розпочала капітальний ремонт головного стаціонарного корпусу міської лікарні №7.

Загальний обсяг інвестицій у ці ініціативи сягнув 200 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, у межах розпочатого у 2023 році проєкту "Метінвест" виконав будівельні роботи в лікарні №3: модернізував перший поверх поліклініки та рентгенологічне відділення, а також облаштував укриття на 350 осіб. На проведення робіт компанія спрямувала майже 125 млн грн.

Також компанія виділила 61,6 млн грн на ремонт лікарні №7. Тут роботи передбачають капітальне оновлення фасаду, заміну вікон, утеплення цоколя, внутрішні ремонти, модернізацію комунікацій та створення зручностей для маломобільних пацієнтів. Тривалість проєкту – 24 місяці.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначає, що партнерство з "Метінвестом" дозволяє реалізовувати критично важливі для громади медичні проєкти.

Він зауважив, що у лікарні №3 вже створюється сучасне поліклінічне відділення, а лікарня №7, яка обслуговує понад 150 тис. мешканців міста та навколишніх територій, отримає повністю оновлений стаціонар.

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Як повідомлялося, нещодавно "Метінвест" залучив 24 млн євро для інвестицій у виробництво в Кривому Розі. Кошти спрямують на модернізацію Північного ГЗК, зокрема, на нове обладнання фінської компанії Metso. Компанії вдалося залучити кошти в умовах війни, коли ризики для інвестицій в Україну залишаються високими.

Як відомо, Метінвест є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

"Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.