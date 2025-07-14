Інвесторам потрібні безпека та гарантії: У "Метінвесті" назвали головні умови відновлення української промисловості

Головні умови для відновлення промисловості України – це безпека, гарантії та страхування інвестицій.

Про це комерційний директор групи "Метінвест" Дмитро Ніколаєнко розповів під час Ukraine Recovery Conference 2025, що пройшла в Римі, передає пресслужба компанії.

"Різні галузі економіки – як цеглини в куполі Флорентійського собору: вони підтримують одна одну й створюють стійку конструкцію. Якщо прибрати хоча б одну, уся система може обвалитися. У цій архітектурі економіки металургійна промисловість – головний елемент, адже дає синергійний ефект у 4,5 раза. Кожен вкладений долар приносить у стільки ж разів більше для суміжних галузей. Саме тому надважливо зберегти її живою – навіть попри війну й порушену логістику", – пояснив Ніколаєнко.

На конференції "Метінвест" представив дві ініціативи з відновлення: підземне укриття зі сталі, виробленої на "Запоріжсталі", яке може виконувати функції сховища для захисту лікарні чи освітнього простору, а також "Сталеву мрію" – модульне рішення для швидкого зведення житла та соціальної інфраструктури.

Ніколаєнко зауважив, що основною перешкодою для відновлення залишаються питання безпеки, гарантій та страхування інвестицій.

Водночас, за його словами, важливо, що у "Метінвесту" на місцях є сильні команди, здатні реалізовувати проєкти, що особливо актуально в нинішніх умовах. Але компанія "Метінвест" розглядає Україну як свій дім, тому всі співробітники групи відчувають відповідальність за захист і відновлення цього дому, наголосив комерційний директор групи.

"Ці цінності йдуть безпосередньо від акціонера групи – Ріната Ахметова. І вони є основою нашого бізнесу", – сказав Ніколаєнко.

Він також нагадав, що Україна має сильні позиції в переході до виробництва зеленої сталі завдяки магнетитовим рудам – ідеальній сировині для виробництва заліза прямого відновлення (DRI), що лежить в основі декарбонізованої металургії.

"Учора "Метінвест" підписав програмну угоду з урядом Італії щодо будівництва прокатного заводу в ЄС на 2,7 млн тонн. Це стане прикладом виробництва зеленої сталі з української сировини", – зазначив він.

URC 2025 – четверта міжнародна конференція, присвячена швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України. Подія об’єднала представників урядів, міжнародних організацій, фінансових установ, великого бізнесу, муніципалітетів і громадянського суспільства. Серед головних тем – мобілізація бізнесу для відбудови, розвиток людського капіталу, відновлення громад і регіонів, а також євроінтеграція.

Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.