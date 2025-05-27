Понад 2 мільярди. "Метінвест" очолив рейтинг українських компаній за інвестиціями в енергетичну автономність

Група Метінвест визнана лідером за обсягом інвестицій в енергетичну незалежність серед 20 українських компаній, які розвивають власну генерацію.

Відповідний рейтинг оприлюднило видання Delo.ua.

У дослідженні брали участь великі компанії, за винятком виробників електроенергії. Рейтинг сформовано на основі обсягів чинної та запланованої генерації, а також рівня інвестицій у розвиток енергонезалежності.

Згідно з даними Delo.ua, з початку повномасштабної війни 20 компаній побудували та планують збудувати 1,06 ГВт генераційних потужностей, а загальна сума вкладених і запланованих інвестицій становить 28,9 млрд грн.

Окрім "Метінвесту", до п’ятірки лідерів увійшли OKKO, "Укрнафта", "Епіцентр" та "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Загалом Група Метінвест побудувала і планує побудувати 178 МВт потужностей із загальним обсягом інвестицій 2,245 млрд грн.

"У 2022-2024 роках компанія інвестувала 159,4 млн грн у встановлення 242 дизель-генераторів загальною потужністю 22,9 МВт", – зазначили в Delo.ua.

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Крім того, 240 млн грн спрямовано на відновлення, модернізацію та підтримання парової генерації на металургійних і коксохімічних підприємствах. Її номінальна потужність наразі становить 89 МВт.

У планах компанії – встановлення газопоршневих генераторів на Північному та Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах, а також на меткомбінаті "Каметсталь". Сумарна потужність цих установок становитиме 29 МВт, інвестиції — $26 млн (1,1 млрд грн).

Також у 2025-2026 роках Метінвест планує встановити сонячні електростанції на Центральному ГЗК (23,8 МВт) та "Каметсталі" (13,3 МВт). "Сума інвестицій – $18,1 млн (746,7 млн грн)", – йдеться в повідомленні видання.

Як повідомлялося, у 2024 році "Метінвест" Ріната Ахметова сплатив до держбюджету 20 млрд грн податків. Це на 36% більше, ніж у 2023 році.

Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, спрямував на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.