"Метінвест" інвестує $44 мільйони у власну генерацію електроенергії, – операційний директор

Група "Метінвест" Ріната Ахметова інвестує понад $44 мільйони у власні джерела електроенергії – газопоршневі та сонячні станції – щоб захистити виробництво від енергетичних ризиків воєнного часу.

Про операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко розповів виданню Forbes Ukraine.

За його словами, у квітні компанія запустила перші газопоршневі електростанції, до літа планують збільшити їх потужності, а наступним етапом стане будівництво майже 40 МВт сонячної генерації. Загалом, у планах компанії до 2030 року – забезпечувати до половини потреб власними потужностями.

Мироненко уточнив, що 15 квітня компанія запустила свою першу газопоршневу електростанцію на "Каметсталі", а до кінця травня планує запустити такі ж установки на Північному та Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах. Загальні інвестиції в газову генерацію у 2025 році складуть $26 млн.

Він додав, що у наступному році Метінвест планує інвестувати $18,1 млн у 37 МВт сонячних електростанцій на Центральному ГЗК і "Каметсталі".

За словами операційного директора "Метінвесту", окупність газової генерації становитиме 3-4 роки, сонячної – 5-6 років. Очікувана річна економія завдяки використанню власної електроенергії від газопоршневих установок – $8,5 млн, сонячних панелей – $4,9 млн. Таким чином, вже за три-чотири роки "Метінвест", найбільший споживач електроенергії в країні, планує забезпечити себе власною генерацією на 50%.

"Перебої з подачею електроенергії в загальній мережі – наша больова точка, і для металургійного обладнання нічим добрим не закінчується. Сотні тонн рідкого металу застигнуть, і їх доведеться витягувати з печі два-три місяці. А рідкий чавун, розігрітий до 1400 градусів, може спалити обладнання", – пояснив Мироненко.

Щоб уникнути різкого зупинення роботи обладнання, "Метінвест" за $4,3 млн закупив 242 дизель-генератори. Але вони потрібні виключно для уникнення аварій – для покриття потреб виробництва компанія розвиває більш потужні електростанції: газопоршневі та сонячні, а також розглядає встановлення газотурбінних генераторів, зауважив топменеджер.

"За сприятливих умов "Метінвест" може досягти 50% енергонезалежності за 3-4 роки. Що для цього потрібно? Насамперед сприятливий інвестиційний клімат, вигідні кредити з цікавими відсотковими ставками. Також це залежатиме від зовнішніх умов, зокрема ходу війни. Поки не можу сказати, скільки це коштуватиме та який буде енергетичний мікс – розробляємо стратегію", - додав Мироненко.

Читайте також: Інгулецький ГЗК простоює десятий місяць поспіль: У "Метінвесті" назвали причини

Як повідомлялося, у 2024 році "Метінвест" Ріната Ахметова сплатив до держбюджету 20 млрд грн податків. Це на 36% більше, ніж у 2023 році.

Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, спрямував на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.