Інгулецький ГЗК простоює десятий місяць поспіль: У "Метінвесті" назвали причини

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК), що розташований у Кривому Розі та входить до групи "Метінвест", продовжує простоювати через те, що високі тарифи державних монополій та дорога логістика роблять його продукцію неконкурентоспроможною.

Про це у пресслужбі "Метінвесту" повідомили на запит агентства Інтерфакс-Україна.

Серед причин, які призводять до простою підприємства, в компанії назвали:

високу вартість електроенергії та її доставки;

високі залізничні тарифи на транспортування продукції у порт (у доларах США вартість виросла в 1,5 раза);

високі портові збори (більш як удвічі вищі, ніж в аналогічних портах Європи);

значний акциз у ціні дизпалива, що становить майже чверть вартості пального, хоча карʼєрні самоскиди не використовують автошляхи, на ремонт яких має спрямовуватися цей акциз.

"Поки Інгулецький ГЗК працював, він сплачував значні суми податків – за перше півріччя 2024 року було близько 1,1 млрд грн. Також він забезпечував надходження в Україну сотень мільйонів доларів валютного виторгу, та створював робочі місця для десятків тисяч українців – як на самому підприємстві, так і в суміжних галузях", – зауважили у "Метінвесті".

В компанії додали, що для відновлення роботи підприємства держава має проводити виважену тарифну та фіскальну політику, адже постійне підвищення тарифів призводить до того, що підприємства просто припиняють діяльність. Тоді втрачають і місцеві громади, й державні монополії, і сама держава, наголосили у "Метінвесті".

Читайте також: Менше вугілля, більше сталі: "Метінвест" Ахметова утримав виробництво, попри зупинку шахти у Покровську

Як повідомлялося, Інгулецький ГЗК зупинив роботу влітку 2024 року. За підсумками діяльності у 2023 році комбінат скоротив чистий збиток уп’ятеро – до 167,23 млн грн із 851,26 млн грн у 2022-му році.

Як відомо, компанія Метінвест Ріната Ахметова заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року Метінвест, з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн — це другий показник у державі.

Як відомо, у 2024 році "Метінвест" Ріната Ахметова сплатив до держбюджету 20 млрд грн податків. Це на 36% більше, ніж у 2023 році.

Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, спрямував на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.