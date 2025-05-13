Менше вугілля, більше сталі: "Метінвест" Ахметова утримав виробництво, попри зупинку шахти у Покровську

Група "Метінвест" за підсумками першого кварталу 2025 року збільшила виробництво сталі до 488 тис. Тонн, що на 4% більше, порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Виробництво чавуну за звітний період становила 436 тис. тонн, збільшившись на 8%, порівняно з першим кварталом 2024 року, пише Forbes Ukraine із посиланням на звіт компанії.

Таким чином, попри зупинку Покровської вугільної групи, компанія продовжує працювати на високому рівні, забезпечуючи стабільність в регіонах присутності, та надходження до бюджетів усіх рівнів України, зазначається у звіті.

Так, виробництво вугільного концентрату у першому кварталі впало на 52% – адже, починаючи з 2025 року, вугілля компанія добуває виключно на підприємстві United Coal Company у США.

Також на 21% впав видобуток руди. Натомість загальний обсяг прокату виріс на 41%, порівняно з першим кварталом минулого року, – до 597 тис тонн.

Нагадаємо, на початку квітня компанія налагодила постачання на свої українські підприємства коксівного вугілля з власного підприємства у США, яке працює в Аппалачському вугільному басейні: щомісяця "Метінвест" отримує корабель з 80 тис. тонн вугілля на борту. Воно допомагає підтримувати виробництво сталі, і забезпечує роботою десятки тисяч співробітників, залізницю, та податкові надходження до бюджету.

Читайте також: "Метінвест" Ахметова підвищив зарплати працівників до 20%

Як відомо, у 2024 році "Метінвест" Ріната Ахметова сплатив до держбюджету 20 млрд грн податків. Це на 36% більше, ніж у 2023 році.

Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, спрямував на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.