Менше вугілля, більше сталі: "Метінвест" Ахметова утримав виробництво, попри зупинку шахти у Покровську

Група "Метінвест" за підсумками першого кварталу 2025 року збільшила виробництво сталі до 488 тис. Тонн, що на 4% більше, порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Виробництво чавуну за звітний період становила 436 тис. тонн, збільшившись на 8%, порівняно з першим кварталом 2024 року, пише Forbes Ukraine із посиланням на звіт компанії.

Таким чином, попри зупинку Покровської вугільної групи, компанія продовжує працювати на високому рівні, забезпечуючи стабільність в регіонах присутності, та надходження до бюджетів усіх рівнів України, зазначається у звіті.

Так, виробництво вугільного концентрату у першому кварталі впало на 52% – адже, починаючи з 2025 року, вугілля компанія добуває виключно на підприємстві United Coal Company у США.

Також на 21% впав видобуток руди. Натомість загальний обсяг прокату виріс на 41%, порівняно з першим кварталом минулого року, – до 597 тис тонн.

Нагадаємо, на початку квітня компанія налагодила постачання на свої українські підприємства коксівного вугілля з власного підприємства у США, яке працює в Аппалачському вугільному басейні: щомісяця "Метінвест" отримує корабель з 80 тис. тонн вугілля на борту. Воно допомагає підтримувати виробництво сталі, і забезпечує роботою десятки тисяч співробітників, залізницю, та податкові надходження до бюджету.

Читайте також: "Метінвест" Ахметова підвищив зарплати працівників до 20%

Як відомо, у 2024 році "Метінвест" Ріната Ахметова сплатив до держбюджету 20 млрд грн податків. Це на 36% більше, ніж у 2023 році.

Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, спрямував на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.

металургія (976) вугілля (1909) сталь (398) Метінвест (817) метал (507) Новини компаній (3563)
який молодець ахметов!
терміново, дотації йому з бюджету!
та підняти ціни на опалювання та електрику!
13.05.2025 15:48 Відповісти
В 14-му підлизав кислобздіям, розраховував стати "королем Донбасу". А тепер-от героїчними зусиллями не закрилось підприємство. Успіх, реально.
13.05.2025 15:50 Відповісти
Ахмєтов впевненно крокує до отримання золотої картки для проживання у США від Трмапа, як виключення. Бо Трмап обіцяв це рашистським олігархам але в подяку за погодження здати свої ліцензії на землі, включені в угоду зі США, батько війни Ахмєтов не гірший ніж інші рашистські ділки Пу . Він постраждав сам також , тобто його бізнес від розкрученої ним війни для Ху війни в Україні , тому заслуговує на пряники від США через отакий піар, як великого діляги не гіршого за самого Трампа . СЛАВА АХМЄТОВУ - сьогоднішньому хазяїну КАБІНЕТА МІНІСТРІВ УКРАЇНИ а значить ВЛАДІ НА БАНКОВІЙ.
13.05.2025 16:02 Відповісти

