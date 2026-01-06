Поставки наземних роботизованих комплексів для ЗСУ перевищили 100% замовлення, - Міноборони

Індустрія дронів

У 2025 році Міністерство оборони України повністю виконало заявку Збройних сил на постачання наземних роботизованих комплексів (НРК), а обсяги поставок навіть перевищили заплановані показники.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, Агенція оборонних закупівель Міноборони перевиконала планові показники постачання НРК - обсяги поставок перевищили 100% замовлення Збройних сил України.

Додатковим інструментом забезпечення військових стала цифрова платформа DOT-Chain Defence, через яку підрозділи отримали 62 наземні роботизовані комплекси. Такий механізм, за словами міністра, дозволяє оперативно закривати точкові потреби війська та швидко масштабувати ефективні технологічні рішення.

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Шмигаль наголосив, що розвиток і масштабування НРК є складовою системного підходу до людиноцентричної оборони.

"Технології працюють на головне - збереження особового складу та підвищення ефективності виконання бойових завдань", – зазначив міністр оборони.

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