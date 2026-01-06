Поставки наземних роботизованих комплексів для ЗСУ перевищили 100% замовлення, - Міноборони
Індустрія дронів
У 2025 році Міністерство оборони України повністю виконало заявку Збройних сил на постачання наземних роботизованих комплексів (НРК), а обсяги поставок навіть перевищили заплановані показники.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Агенція оборонних закупівель Міноборони перевиконала планові показники постачання НРК - обсяги поставок перевищили 100% замовлення Збройних сил України.
Додатковим інструментом забезпечення військових стала цифрова платформа DOT-Chain Defence, через яку підрозділи отримали 62 наземні роботизовані комплекси. Такий механізм, за словами міністра, дозволяє оперативно закривати точкові потреби війська та швидко масштабувати ефективні технологічні рішення.
Шмигаль наголосив, що розвиток і масштабування НРК є складовою системного підходу до людиноцентричної оборони.
"Технології працюють на головне - збереження особового складу та підвищення ефективності виконання бойових завдань", – зазначив міністр оборони.
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