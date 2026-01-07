Український ударно-розвідувальний НРК Zmiy Droid 12.7 допущено до експлуатації в Силах оборони, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТО

Індустрія дронів

Допущено до експлуатації у Силах оборони України новий ударно-розвідувальний наземний роботизований комплекс Zmiy Droid 12.7 українського виробництва. Він призначений для виконання широкого спектра військових задач в умовах бойових дій високої інтенсивності.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про Zmiy Droid?

НРК Zmiy Droid 12.7 розроблений інженерами двох українських зброярських підприємств, які мають значний досвід виготовлення і застосування наземних платформ в умовах високоінтенсивної війни. Комплекс побудований на перевіреній у реальних боях платформі Zmiy та оснащений дистанційно керованим бойовим модулем Wolly з кулеметом калібру 12.7 мм.

Наземна платформа має високу прохідність, може долати складне бездоріжжя, пісок, сніг, неглибокі водні перешкоди. Корпус платформи броньований, має захист від протипіхотних мін та може витримати влучання кількох FPV-дронів.

Читайте: Поставки наземних роботизованих комплексів для ЗСУ перевищили 100% замовлення, - Міноборони

Особливості НРК Zmiy Droid

Як зазначається, особливістю наземного роботизованого комплексу НРК Zmiy Droid 12.7 є його модуль управління, який дозволяє оператору керувати платформою і бойовим модулем одночасно. Це зменшує час для прийняття рішень на полі бою. Бойовий модуль оснащений системами зі штучним інтелектом, здатний захоплювати та супроводжувати ціль в автоматичному режимі.

Також дивіться: Наземний робот 25-ї бригади евакуював важкопораненого українського бійця з поля бою. ВIДЕО

Перевірені в умовах війни

Такі ударні наземні роботизовані комплекси добре зарекомендували себе в умовах сучасної війни.

Задокументовано факти ураження з допомогою розвідувально-ударного НРК Droid TW 12.7 російського МТ-ЛБ – багатоцільового тягача легкого броньованого.

Ще одним прикладом вдалого бойового застосування НРК Droid TW 12.7 було утримання вогневої позиції протягом 45 діб поспіль. Під час виконання цього завдання НРК раз на два дні, усього на кілька годин, повертали до екіпажу для проведення техобслуговування, поповнення боєкомплекту і заряджання акумуляторної батареї.

Також читайте: Школи з підготовки пілотів БпЛА зможуть готувати та сертифікувати операторів НРК, - Міноборони

"Головне завдання таких НРК – заміна солдата на полі бою, у зоні найбільшого ризику ураження", - зауважують у Міноборони.