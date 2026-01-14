Ночная атака РФ на Кривой Рог: 45 тыс. абонентов аварийно обесточены, есть проблемы с теплом
После ночной российской атаки в Кривом Роге в Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии, есть также проблемы с теплоснабжением.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
Какова ситуация в городе?
По его словам, произошли аварийные отключения более 45 тысяч абонентов от энергоснабжения и более 700 домов от теплоснабжения нескольких котельных.
"Малые котельные уже перешли на генераторы, но напоминаю, что для котельных 6 киловольт генераторов не существует в природе. Насосные Городского водоканала перешли на генераторы, воду в системе удерживаем, но давление будет ниже", - уточнил он.
Как будет работать транспорт?
"По электротранспорту - скоростной трамвай утром работать не будет", - добавил Вилкул.
Также он подчеркнул, что Штаб ликвидации последствий уже работает.
Что предшествовало?
Накануне ночью сообщалось, что российские дроны нанесли удар по инфраструктуре Кривого Рога.
