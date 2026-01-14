РУС
Ночная атака РФ на Кривой Рог: 45 тыс. абонентов аварийно обесточены, есть проблемы с теплом

отсутствие света в Кривом Роге

После ночной российской атаки в Кривом Роге в Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии, есть также проблемы с теплоснабжением.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация в городе?

По его словам, произошли аварийные отключения более 45 тысяч абонентов от энергоснабжения и более 700 домов от теплоснабжения нескольких котельных.

"Малые котельные уже перешли на генераторы, но напоминаю, что для котельных 6 киловольт генераторов не существует в природе. Насосные Городского водоканала перешли на генераторы, воду в системе удерживаем, но давление будет ниже", - уточнил он.

Как будет работать транспорт?

"По электротранспорту - скоростной трамвай утром работать не будет", - добавил Вилкул.

Также он подчеркнул, что Штаб ликвидации последствий уже работает.

Что предшествовало?

Накануне ночью сообщалось, что российские дроны нанесли удар по инфраструктуре Кривого Рога.

Кривой Рог (1481) Тарифы на отопление (747) энергетика (3040) отключение света (633)
слово України 2026 року - ГЕНЕРАТОР!
14.01.2026 06:48 Ответить
Знову потужній Бубочці в літак, витрачати пальне і гроші, та набивати кишенькі командіровочними. Може к Трампу? В Америці Зелька завжди має добрий настрій та потужно рже. Дональд, тобі не мона захоплювати Гренландію, а Путіну Україну. Дай гарантій. Схералі, скаже Трамп, не мона? А гарантій тобі дам, таких потужних, місяць не зможешь сидіти ровно.
14.01.2026 07:13 Ответить
а як депутат жіночого роду на українському новоязі обзиваєтся?
14.01.2026 07:18 Ответить
не додала чередним баранам в клюв Україна!
щє жодному не додала - і цім не дасть!
14.01.2026 07:35 Ответить
я коли побачив ваші хаткі від вітру у наступу?
чуть не всрався,,,
це пріговор!
14.01.2026 08:23 Ответить
таку ***** як зелені,
навіть кінь Калігули в Сенат не завів би...
14.01.2026 08:38 Ответить
 
 