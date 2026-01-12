РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11079 посетителей онлайн
Новости ша
452 4

Взрывы в Кривом Роге: враг атакует "шахедами" объекты инфраструктуры

шахед над Кривым Рогом

Днем 12 января 2026 года войска РФ атакуют ударными беспилотниками территорию Кривого Рога в Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Кривой Рог снова под массированной атакой. Все слышали взрывы. Атакуют объекты инфраструктуры", - отметил он.

Больше информации на данный момент о вражеской атаке не известно.

Читайте также: Враг массированно атаковал дронами Днепропетровскую область: трое пострадавших, есть перебои со светом в Днепре и Кривом Роге. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Читайте: В Кривом Роге после обстрела спасли шахтеров из-под земли. ФОТОрепортаж

Автор: 

Вилкул Александр (479) Кривой Рог (1477) Шахед (1803)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось не виходить зебіл на публіку, перериваючи свій відпочинок у жарких країнах, і не обвинувачує мера Кривого у всіх бідах міста. Це ж не Київ.
показать весь комментарий
12.01.2026 13:41 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 13:47 Ответить
А деж перехоплювачи шахедів,Зеля казав вже півтори тисячі на добу виготовляють, вони вже повинні перекрити кількість нападів 🤷🤮🤡
показать весь комментарий
12.01.2026 13:49 Ответить
Шахеди у Кривому сбивають . Не всі та не одразу , але сбивають. Бачив сам , та чув від знайомих. І сьогодні бачив . Але подробиць казати не буду.
показать весь комментарий
12.01.2026 14:17 Ответить
 
 