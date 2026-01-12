Взрывы в Кривом Роге: враг атакует "шахедами" объекты инфраструктуры

Днем 12 января 2026 года войска РФ атакуют ударными беспилотниками территорию Кривого Рога в Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Кривой Рог снова под массированной атакой. Все слышали взрывы. Атакуют объекты инфраструктуры", - отметил он.

Больше информации на данный момент о вражеской атаке не известно.

Что предшествовало?

Напомним, ночью 10 января враг массированно атаковал дронами Днепропетровскую область, в результате чего возникли перебои со светом в Днепре и Кривом Роге.

По словам Вилкула, уже почти полностью восстановлено электричество после атаки РФ в Кривом Роге.

